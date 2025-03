Pedreira esteve participando da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente

A 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente foi realizada no último dia 12 de março, em São Paulo, e o município de Pedreira esteve representado por 5 delegados eleitos na 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, que aconteceu no mês de dezembro de 2024, tendo como objetivo analisar, propor e deliberar propostas com base na realidade local.

Pedreira esteve presente da Conferência Estadual de Meio Ambiente com José Renato Belotto e Maria Cristina Bataglioli, representantes do Poder Público; Carolina Copolin, Cássio Scabora e Betriz Sena, representantes da Sociedade Civil e Delegados Eleitos durante a Conferência Municipal.

O tema da Conferência Estadual foi ‘Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica’, com discussão de propostas nos eixos temáticos, sendo: Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres; Transformação Ecológica; Justiça Climática; Governança e Educação Ambiental.

Ainda na Conferência Estadual, foram eleitos os delegados de São Paulo para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que será realizada em maio, em Brasília.