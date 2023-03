Serviços de alimentação fecham 2022 com o maior número de novas empresas, revela Serasa Experian

– O fechamento anual do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian revelou que, em 2022, o segmento de Serviços de Alimentação encerrou o ano com o maior número de novas empresas registradas – 278.247 – uma média de 1.109 companhias criadas por dia útil. Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “a categoria, que engloba atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks, ainda é uma das mais procuradas devido ao baixo investimento inicial e o rápido retorno. Isso as tornam alternativas atrativas, além do setor possuir alta demanda em todas as épocas e dificilmente não estar presente na rotina do consumidor”. Na análise nacional, ao todo, foram 3.867.295 milhões de novas empresas brasileiras no último ano. O setor de Serviços liderou o ranking, representando 69,7% das aberturas, seguido pelo Comércio (22,3%), Indústria (6,8%), e 1,2% classificadas como “Demais” (que incluem segmentos Primário, Financeiro e Terceiro Setor). Quanto à natureza jurídica, os Microempreendedores Individuais (MEIs) continuaram sendo a principal escolha na hora de formalizar um empreendimento no fim de 2022. O vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Cleber Genero, explica que “a modalidade oferece muitos benefícios para quem está começando, como cadastro gratuito de CNPJ, baixo custo mensal, tributação reduzida, além de garantir os direitos ao trabalhador, como a Previdência Social”. São Paulo: polo do empreendedorismo brasileiro Dentre todas as Unidades Federativas (UFs) do país, o estado de São Paulo foi onde mais surgiram novos negócios em 2022, totalizando 1.155.068. Em segundo lugar, está Minas Gerais, com 404.115. Amapá e Roraima fecham a lista, com as menores taxas de aberturas no ano. Confira o detalhamento completo por UF abaixo: Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui. Metodologia Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian. Serasa Experian alerta empreendedores para a importância do Certificado Digital O Certificado Digital é uma forma segura e confiável de autenticar a identidade de uma pessoa ou empresa na internet, e se tornou um item essencial para algumas atividades do empreendedor, como: • Assinatura de documentos eletrônicos de maneira segura e válida legalmente, sem necessidade de imprimir e assinar fisicamente; • Conformidade com regulamentos: em alguns setores é obrigatório ter um certificado digital; • Aumentar a credibilidade e segurança no relacionamento com clientes; • Processos eletrônicos: alguns processos como emitir nota fiscal, declaração de benefícios fiscais, serviço de declarações de débitos e créditos tributários, SISCOAF, DIRF podem ser agilizados com o uso do certificado digital, além de serem realizados de maneira válida e segura; • Microempreendedores podem utilizar o serviço Aproxime dos correios utilizando o certificado digital para contratar o serviço sem a necessidade de ir até uma agência, uma super dica para quem tem e-commerce. Para saber mais sobre as opções de Certificado Digital oferecidas pela Serasa Experian, acesse o site oficial, clicando aqui.