Serviços de arborização urbana devem ser solicitados no departamento de Agropecuária e Meio Ambiente em Jaguariúna

Todas as ocorrências relacionadas à arborização urbana devem, agora, ser realizadas diretamente no Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente. Até então, as ocorrências eram feitas no Atende Fácil.

As solicitações de poda de árvore, por exemplo, podem ser realizadas pelo telefone (19) 3867-4226 ou presencialmente no balcão de atendimento do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, localizado na Rua José Alves Guedes, nº 575, Centro, ao lado da delegacia.

As solicitações de análise técnica ou corte de árvore devem ser realizadas através de requerimento específico, que será protocolado no Departamento de Protocolo e Arquivo – DPA, para posterior análise dos técnicos do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente.