SERVIÇOS: Segundo a secretária de obras, Fernanda Santana, os serviços incluem roçagem, cata entulhos e bagulhos e pintura de guias – Jaguariúna

Nesta terça-feira, 9 de junho, as equipes da secretaria de obras e serviços da Prefeitura de Jaguariúna atuaram nos bairros Cruzeiro do Sul, Estância das Flores, São Sebastião, Colmeia e Nova Jaguariúna com os serviços de manutenção urbana.

Segundo a secretária de obras, Fernanda Santana, os serviços incluem roçagem, cata entulhos e bagulhos e pintura de guias.