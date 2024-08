Sesi Campinas reúne mais de 280 educadores das escolas parceiras do Programa Alfabetização Responsável

No dia 20 de agosto, professores e gestores de escolas públicas, de 41 prefeituras, participaram de workshop gratuito sobre a alfabetização na idade certa.

O Sesi Campinas ofereceu workshop gratuito, para mais de 280 professores e gestores das escolas públicas das prefeituras parceiras do Programa Alfabetização Responsável (PAR), na última terça-feira (20).

Estavam representados 41 municípios, correspondentes ao polo da região.

Ao ampliar sua parceria com as prefeituras do estado de São Paulo, a ação trouxe como tema central a alfabetização na idade certa e contou com uma palestra da renomada especialista em educação Rosangela Veliago.

A pedagoga falou sobre a importância da atualização constante dos profissionais da educação e, para garantir a alfabetização na idade certa, do incentivo às crianças para tornarem-se cidadãos da cultura escrita, indo além do sentido de dominar o sistema.

Para tanto, segundo ela, faz-se necessário que o processo de ensino-aprendizagem se concentre em três aspectos: o objeto de ensino (práticas sociais de leitura e escrita), a didática (situações contextualizadas e reflexivas) e, por fim, o sujeito da aprendizagem (crianças, adolescentes e adultos que são o centro desse processo).

Além disso, Rosangela reforçou a importância da prática de leitura e escrita mediada pelo professor e protagonizada pela própria criança desde a Educação Infantil.

Os presentes no workshop tiveram ainda a oportunidade de discutir questões relevantes através de uma mesa redonda com Rosangela e, em seguida, apreciar a atração cultural Circo Grock, uma palestra espetáculo que utiliza o circo como pano de fundo para avaliar situações, que vão desde a relação interpessoal até a postura do ser humano em relação ao trabalho e à vida.

Mini Bio de Rosângela Veliago

Rosângela Veliago possui mais de 40 anos de experiência na área da Educação. Foi professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental na Rede Municipal de São Paulo e, posteriormente, Coordenadora Pedagógica de Educação Infantil da Cooperativa Educacional da Cidade de São Paulo, uma escola inovadora mantida por pais.

Integrou a equipe de formadores da Secretaria Municipal de São Paulo durante a gestão de Paulo Freire, e participou da coordenação nacional dos programas Parâmetros em Ação e PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, do Ministério da Educação.

Atualmente, Rosângela é Diretora Pedagógica de Educação Infantil, além de atuar como assessora e formadora de equipes em escolas públicas e privadas. É coautora dos livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental I do Projeto Presente, da Editora Santillana.