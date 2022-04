Sesi Cosmópolis apresenta Exposição “Fé Brasileira, Festa Universal: folias, romarias e congadas”

Um olho nas cores das festas e outro na luz da fé. É a partir dessa perspectiva que o fotógrafo brasiliense Eraldo Peres apresenta a exposição fotográfica Fé Brasileira, Festa Universal – Folias, Romarias e Congadas, voltada aos significados da religiosidade brasileira e suas diversas formas de expressão. A mostra faz parte da programação de abril da Estação Sesi de Cultura de Cosmópolis, com entrada gratuita.

Resultado de 12 anos de pesquisa, as 22 fotografias expostas são um singelo e expressivo recorte das mais de dez mil imagens produzidas e cerca de 200 festas catalogadas pelo fotógrafo. Para Peres, assim como espécies ameaçadas de extinção, as festas populares precisam de um trabalho de registro, importante não só para os pesquisadores, os foliões e os devotos, mas também para as futuras gerações que poderão, dessa forma, conhecer e valorizar tais práticas como manifestações artísticas e culturais.

A mostra retrata a força e a presença da crença religiosa no Brasil, reunindo flagrantes de devoção e transpondo para as imagens as diferentes percepções das pessoas em relação à vida. Em cada fotografia, histórias de milagres e reafirmações constantes do papel da fé e da oração.

“Essa mostra é a síntese de um período de contemplação e vivência com homens, mulheres e crianças que carregam em seus corações a pureza da fé e o calor das festas populares”, finaliza o fotógrafo.

SERVIÇO

Exposição Fé Brasileira, Festa Universal – Folias, Romarias e Congadas

Local: Estação Sesi de Cultura de Cosmópolis

Avenida da Saudade, 1107 – Parque Residencial Rosamélia

Data: até 16 de maio

Entrada gratuita

Acesse o site e confira o horário de funcionamento e mais informações: cosmopolis-cultura.sesisp.org.br

(19) 3812-1949 | WhatsApp 19 99907-5575