Setor de Alimentação Escolar atende em conformidade com faixas etárias e estado de saúde dos alunos da rede pública  

Em Cosmópolis, o Setor de Alimentação Escolar atende atualmente cerca de 9.079 alunos, distribuídos dentre as 31 unidades escolares do município e o consumo diário atinge cerca de 11.744 refeições.

Dentre as atividades realizadas, a principal é o planejamento de cardápios, abrangendo o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que precisam de alimentação específica.

Para executar um cardápio de qualidade, e fazer com que os alunos recebam uma alimentação atendendo todos esses requisitos, o Setor trabalha arduamente, planejando os alimentos que farão parte deste, bem como o seu valor nutricional, o modo em que serão oferecidos (tipo de preparação e consistência), a frequência, o porcionamento por faixa etária, a mão de obra disponível e os materiais que serão utilizados.

Depois de finalizado o cardápio é hora de pensar na aquisição dos itens necessários para a realização do mesmo. Nessa fase é feito o planejamento das compras, análise e elaboração das descrições dos produtos, verificação das quantidades que serão necessárias, realização de cotações com diversas empresas e a logística de entregas para todas as unidades.

O Setor de Alimentação Escolar não mede esforços para fazer acontecer o melhor pelos alunos de Cosmópolis, procurando sempre atender a todas as exigências, fazendo todo o trabalho com muito carinho, dedicação, estudo e principalmente com muito amor. Toda a equipe trabalha sabendo faz parte de um futuro promissor para as crianças, já que a alimentação de qualidade de hoje impactará diretamente no aprendizado e desempenho desses estudantes por toda a vida.