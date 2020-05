Setor de alimentação fora do lar da Região Metropolitana de Campinas contabiliza prejuízo de R$ 366,4 milhões com a pandemia

O setor de alimentação fora do lar, formado por bares, restaurantes, padarias e afins, da Região Metropolitana de Campinas (RMC) já amarga prejuízo de R$ 366,4 milhões desde o início do isolamento social para conter o avanço da pandemia do Covid-19. O levantamento é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (Abrasel RMC).

O estudo realizado pela entidade leva em conta o período da Quarentena nas cidades da região, até o dia 5 de maio. O valor do prejuízo corresponde a uma queda média de 85% no movimento e faturamento dos estabelecimentos. Os 15% que ainda estão movimentando a economia regional são referentes às casas que continuam operando com o sistema de delivery.

No levantamento, a Abrasel RMC estima que o setor de Alimentação Fora do Lar deixa de vender cerca de R$ 7 milhões por dia com a suspensão das atividades. “A cada dia fechado o prejuízo só aumenta”, explica Matheus Mason, presidente da Abrasel RMC.

Além da queda nas vendas, a pandemia também provocou o fechamento de 20% dos 12 mil estabelecimentos existentes na região antes do início da crise, além do corte de 15 mil postos de trabalho (até o dia 27 de abril).

WEBINAR

Para entender as dificuldades do setor, os impactos da crise e como o foodservice deverá caminhar após a volta às atividades, a Abrasel RMC promove nesta sexta-feira, a partir da 15h, uma webinar com o tema “Foodservice nos Tempos da COVID-19”, que contará também com as participações do presidente nacional da Abrasel, Paulo Solmucci, e do sócio da Food Consulting e especialista no Mercado de Alimentação no Brasil, Sérgio Molinari, que apresentará um estudo inédito sobre os impactos do coronavírus e o futuro do setor no Brasil.

O foodserviceçe no Brasil é formado por cerca de 1,3 milhão de estabelecimentos, 6 milhões de empregos diretos, 1,5 milhão de empresários, R$ 185 bilhões em compras de ingredientes (sell-in), R$ 461 bilhões em vendas (sell-out).

O isolamento social imposto pelos governos de vários estados e municípios há mais de um mês para conter o avanço da epidemia da Covid-19 no país causou grandes impactos neste setor, como abrupta queda de vendas e faturamento, fechamento de estabelecimentos, demissões de funcionários e interrupção de compras de fornecedores.

Há dois meses, o segmento trabalhava com uma previsão de crescimento para 2020, recuperando-se da crise que afetou o Brasil nos últimos anos. Mas a epidemia mudou todo o cenário em pouco mais de 30 dias. O otimismo cedeu lugar para uma previsão de queda na ordem de 30% em 2020, com mais de 20% dos estabelecimentos já fechados, índice este que pode aumentar ainda mais nos próximos meses. “Vamos falar sobre o cenário atual, os impactos da pandemia, trazer números novos e abordar como as empresas do setor deverão se preparar para a reabertura dos negócios e como superar esta grave crise ao longo dos próximos meses”, explica o presidente da Abrasel RMC.

A participação no webinar é gratuita. O interessado deverá fazer sua inscrição através do link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r-InkdmpTSePJOG1XI_nQQ e acompanhar ao vivo pelo Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVLvH_Ofr-aC_krUJBIk35w ou pelo Zoom: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r-InkdmpTSePJOG1XI_nQQ