Setor de feiras e eventos vivencia momento de ultra-aquecimento

Diante da grande demanda por datas, organizadores antecipam a confirmação de eventos. Cadeia vinculada ao setor movimenta um grande volume de negócios e gera empregos

A movimentação do ultra-aquecido setor de feiras e eventos em 2022 pode ser mensurada pela mudança nos prazos que organizadores estabeleceram para confirmar suas agendas. “Antes, os eventos eram fechados com uma antecedência mínima de quatro a cinco meses. Hoje, as confirmações chegam a 45 dias”, afirma Marceli Oliveira, superintendente do Complexo Expo D.

Pedro, um dos maiores espaços multiuso do interior de São Paulo. O aquecimento do mercado se reflete na cadeia associada ao setor. São empresas de montagem, audiovisual, brindes, iluminação, sonorização, alimentação, entre outras especialidades, que compõem um grande segmento gerador de negócios e empregos diretos e indiretos.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape), as feiras e eventos são responsáveis por 4,32% do PIB nacional, com movimentação anual de R$ 270 bilhões. A cadeia vinculada ao setor, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc Brasil), soma mais de 50 atividades produtivas.

A alta movimentação no setor tem transformado a rotina dos organizadores de feiras e eventos. “Hoje, é preciso agilidade para garantir as datas mais desejadas no calendário”, observa Marceli Oliveira. A superintendente do Complexo Expo D. Pedro, considera que a redução de cinco meses para 45 dias no prazo para fechar contratos para a realização de eventos tem um impacto extremamente positivo. “A cadeia se eventos se beneficia como um todo e, mais rapidamente, reflete a necessidade de criar e preencher postos de trabalho”, afirma.

Cada feira ou evento de grande porte no Expo D. Pedro demanda uma infraestrutura robusta para ser realizada. “Comunicação e serviços de audiovisual são apenas dois itens em uma lista extensa da cadeia que inclui montagem de estruturas, buffet, decoração, profissionais para as ações operacionais, entre outras necessidades”, enumera.

Diante da demanda atual, o Complexo Expo D. Pedro já trabalha com a agenda 2024. De acordo com a executiva, boa parte do calendário do espaço em Campinas é ocupada por eventos que vêm da Capital e de outras localidades do Brasil. “Mesmo com o mercado ultra-aquecido, o que queremos consolidar é a recuperação e o crescimento do setor entre 2022 e o próximo ano”, finaliza Marceli Oliveira.

O Complexo

Um dos maiores espaços multiuso para eventos do interior de São Paulo, o Expo D. Pedro, localizado em Campinas (SP), tem estrutura planejada para feiras, reuniões corporativas, religiosas, formaturas, palestras, congressos e shows. O Complexo também ampliou sua atuação para a realização de casamentos.

Os espaços modulares no Centro de Convenções se adaptam a eventos de pequeno, médio e grande portes. O Centro de Exposições tem 7 mil m2 de área totalmente horizontal.

A versatilidade do espaço, a segurança, a localização no Parque D. Pedro Shopping e a comodidade de acesso pela Rodovia D. Pedro I, são grandes atrativos do Complexo.