Shopping Parque das Bandeiras promove o primeiro encontro de carros antigos do ano em seu estacionamento

O tradicional evento que ocorre no Quintal do Ban acontecerá no dia 17

das 10h às 14h com música ao vivo, promoções exclusivas nos

restaurantes e muita diversão para toda a família

O Shopping Parque das Bandeiras promove neste

domingo (17), das 10h às 14h, no estacionamento do Quintal do Ban mais

um encontro de carros antigos. Entre os modelos que estarão presentes

estão os tradicionais fuscas e diversos modelos clássicos que marcaram

época. Para os 150 primeiros expositores que resgatarem o cupom pelo

aplicativo do shopping e levarem um quilo de alimento não perecível,

terão isenção do estacionamento. A exposição, que também é um

grande encontro de gerações, acontece em parceira com a comunidade

Fuscas por aí, que tem uma página com quase 100 mil seguidores no

Instagram.

Embalada com muito rock, a manhã do domingo terá show ao vivo no

Quintal do Ban e promoções exclusivas nos restaurantes 3 Américas,

Boteco Vidottinho e Outback. Nos três restaurantes a promoção será a

mesma: na compra de um prato ou aperitivo, o cliente ganha um chopp.

Horário de funcionamento especial

Especialmente para este domingo (17), o Shopping Parque das Bandeiras

terá o horário de funcionamento diferenciado para acompanhar o

encontro de carros antigos. A abertura do shopping será das 10h às

20h, sendo facultativo a abertura de lojas das 10h ao meio dia.

Shopping Parque das Bandeiras

O Shopping Parque das Bandeiras oferece uma experiência única aos seus

clientes com o seu espaço aconchegante e charmoso. Com mais de 200

opções de lojas e 30 de alimentação, o Bandeiras reúne o melhor do

entretenimento e lazer, além de 06 salas de cinema com uma das maiores

telas da cidade, que exibem a cada semana os melhores filmes em cartaz.

Com 42 mil m² de espaços para lojas, distribuídos em um terreno de

mais de 340 mil m², e localizado em um ponto estratégico da cidade de

Campinas, ele movimenta a região por meio dos seus serviços atrativos

e variedades de eventos gratuitos. Em 2021, o empreendimento inaugurou o

Quintal do Ban, área ao ar livre com gastronomia local, entretenimento,

murais instagramáveis, Pet Park e Play Kids. Tudo para receber toda a

família com uma experiência inesquecível.

Sobre a Ancar Ivanhoe

Ancar Ivanhoe, com 50 anos de atuação no mercado, é a maior empresa

de capital privado em shopping center do país. Pioneira no setor,

começou sua trajetória na década de 70, quando ingressou na

indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo

shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006,

associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços

imobiliários, e continua em constante expansão. Após 10 anos dessa

parceria de sucesso, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores

empreendedoras e administradoras de shopping center do Brasil, presente

nas cinco regiões do país, com 24 empreendimentos em seu portfólio,

entre shoppings em operação e em desenvolvimento. Para mais

informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br