Show A Voz do Morro com Dilma Oliveira e Alicia Bianchini dia 17 de julho em Mogi Mirim

O projeto possui rico repertório que norteia os estilos da Bossa Nova ao Jazz, do Samba ao MPB com uma das melhores vozes do Brasil em parceria com cantora rio clarense

As cantoras Alicia Bianchini e Dilma Oliveira juntas em show inédito – A Voz do Morro – projeto da gestora cultural Raquel Margarida

O Espetáculo A VOZ DO MORRO com Dilma Oliveira e Alicia Bianchini, será dia 17 de julho, às 20h, no Teatro Municipal Tóride Celegatti, em Mogi Mirim.A apresentação será gratuita e os ingressos estarão disponíveis no próprio local até lotação máxima.

O show será gratuito e as as cantoras subirão ao palco acompanhadas pelo reconhecido músico Gabriel Deodatto e pelos músico Mauricio Zottarelli, Anderson Rossetti, Everton Nardini e Dailton Lopes, o repertório norteado pelos estilos da Bossa Nova ao Jazz, do Samba ao MPB. Ambas, em plena ascensão em suas carreiras musicais interpretarão, especialmente, canções de Baden Powell. compositor brasileiro, considerado um dos maiores gênios que o violão mundial conheceu e criador de um estilo próprio e inconfundível.

A música “Samba em Prelúdio” foi uma das diversas músicas criadas pela certeira parceria entre Baden e Vinicius de Moraes, que resultou no lançamento da obra-prima “Os Afro-Sambas” com músicas como “O Canto de Ossanha” e outras mais composições, que serão apresentadas ao público neste espetáculo A Voz do Morro.

O Projeto A Voz do Morro idealizado pela gestora cultural Raquel Margarida, da R. Margarida Produções tem como objetivo levar ao público canções imortalizadas por compositores que marcaram a década de 60. Contemplado pelo edital 20/23 – Lei Paulo Gustavo por meio da Difusão Cultural – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura, União e Reconstrução, o projeto acontece em cidades do interior paulista e no CEU Navegante, na zona sul da capital paulista, durante o mês de julho.

Sobre as cantoras

Dentre as melhores cantoras do Rio de Janeiro, Dilma Oliveira é carioca e tem se apresentado nos melhores clubes e teatros do Rio de Janeiro. Vencedora de vários prêmios como melhor intérprete e dona de uma voz potente e envolvente, a cantora cativa o público com sua performance. Dilma traz desta vivência a criação do seu estilo próprio ao cantar as canções do compositor que marcou época e consagraram a música brasileira mundialmente, a partir dos anos 60.

Alicia Bianchini nasceu na Seresta e cresceu na Bossa Nova. Nascida em Rio Claro, interior de São Paulo, Alicia trilhou a carreira de advogada, mas a música caminhava sempre ao seu lado. aos poucos foi dando “palhinhas” a convite de Aninha Barros, Cacilda Mehmari e em um grupo de amigos. O trajeto musical da cantora Alicia Bianchini é recente, mas de uma grandiosidade ímpar. Estar ao lado de grandes nomes da música brasileira demonstra o potencial de sua voz. É cantora de Bossa Nova e MPB. Sua voz quente com características de contralto vem dando vida às obras de compositores como: Roberto Menescal, Abel Silva, Reginaldo Mil, Paulinho Pedra Azul, Zé Caradípia, Abel Silva, Delcio Carvalho, entre outros. Alicia teve como estreia nas plataformas digitais, a convite de Roberto Menescal e Reginaldo Mil, com o EP Jazz Bossa Nova em 2022.

Dilma Oliveira e Alicia Bianchini, mulheres brasileiras, ambas em plena ascensão em suas carreiras solo e, vez por outra, se juntam para cantar e encantar o público com sua performance, criando alegria e diversão musical por onde passam. O projeto A Voz do Morro marcará a união destas artistas, donas de vozes inconfundíveis.

Apresentação A Voz do Morro

Dia 17 de julho – Teatro Municipal Tóride Celegatti – Av. Santo Antînio, 418 – Centro – às 20h Mogi Mirim

Ficha técnica

Paulinho Oliveira – Coord. de produção

Raquel Margarida – Prod. Executiva e Coordenação Geral

Maiores informações

Produção R. Margarida Produções

Contato: (11) 11 96068-1487

Siga @r_margaridaproducao