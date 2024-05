SHOW GRATUITO DO FUNDO DE QUINTAL NO SESI MOGI GUAÇU

O CAT Sesi Mogi Guaçu receberá no dia 29 de junho (sábado), às 20h, o grupo Fundo de Quintal. O show será aberto à comunidade com entrada gratuita. Os ingressos são limitados e estarão disponíveis a partir de 10 de junho no site mogiguacu.sesisp.org.br aba Agenda.

O Fundo de Quintal é um grupo de samba brasileiro formado no Rio de Janeiro na década de 1970. Surgido a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, agremiação criada por Bira Presidente, Ubirany e Sereno em 1961, o Fundo de Quintal tornou-se ao longo dos anos uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode, vertente a qual o grupo se tornou o seu grande paradigma.

Todo sambista é um pouco Fundo de Quintal, afinal, são 45 anos de sucesso na Música Popular Brasileira.

Não é à toa que ele é reconhecidamente o grupo do gênero mais premiado e respeitado da história. A vitalidade e a longevidade do Fundo de Quintal não têm segredo e a receita é simples: generosidade musical. Ele é, orgulhosamente,

o berço de Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Walter Sete Cordas, Cleber Augusto, Neoci, Mario Sérgio, Ronaldinho e Ubirany. Verdadeiros padrinho das gerações de futuros sambistas.

O tempero dessa receita é a assinatura inconfundível do grupo. Na primeira batida do tantã, do repique de mão e do pandeiro, todo mundo já sabe que vai ouvir samba da mais alta qualidade.

No palco, Bira Presidente – que além de exímio pandeirista – é dono absoluto do samba no pé e junto com Sereno – que além cantor e compositor é o inventor do tantã – Ademir Batera, também conhecido como baterista Sorriso, Marcio Alexandre e Junior Itaguaí formam o Grupo Fundo de Quintal, uma união de sambistas, cada um com uma personalidade própria e independente no palco e que juntos formam a principal referência do gênero.

Serviço

Show Fundo de Quintal

Local: CAT Sesi Mogi Guaçu

Dia: 29 de junho

Horário: 20h

Ingressos: Reservas a partir de 10 de junho no site mogiguacu.sesisp.org.br aba Agenda