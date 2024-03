Show leva magia da Páscoa para moradores do Parque Universitário de Viracopos

Moradores do Parque Universitário de Viracopos puderam assistir neste domingo, 17 de março, o Show Encantado de Páscoa, evento que tem levado alegria para diversos bairros de Campinas. Crianças e adultos se divertiram com as performances de personagens como o palhaço Pingo D’Água, as princesas, príncipes e heróis, mas principalmente dos coelhos da Páscoa, grande atração do show.

Cerca de 1 mil pessoas participaram da festa. Em sete apresentações até agora, o espetáculo já reuniu mais de 11 mil pessoas. A festa continua nesta semana, a partir de quinta-feira, 21 de março, no Parque Industrial. A programação completa está disponível abaixo e também no hotsite do evento https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/pascoa.

“Achei que estava muito legal, as crianças adoraram. O palhaço (Pingo D’Água) estava muito animado”, disse a motorista de aplicativo Rosemeire Batista. A pequena Melissa Silva, de 10 anos, se encantou com as princesas da Disney, que neste domingo interagiram diretamente com o público. “A Tiana dançou comigo, eu adorei”, disse Melissa.

Show Encantado da Páscoa

A proposta do Show Encantado de Páscoa surgiu após o sucesso do Natal Caminhos dos Sonhos, que reuniu mais de 120 mil pessoas em diversas atrações, como as Carretas Encantadas de Natal, a Parada de Natal, a Vila do Papai Noel, a iluminação nas regiões, entre outas atrações.

O espetáculo de Páscoa é no formato de musical e vai percorrer os bairros até 31 de março. Os artistas levam a magia da Páscoa com personagens que interagem com o público.

O investimento previsto é de cerca de R$ 1 milhão, com recursos de emendas impositivas dos vereadores Rodrigo da Farmadic, Marcelo da Farmácia, Higor Diego, Marrom Cunha, Edison Ribeiro, Du Magoga, Zé Carlos, Débora Palermo, Paulo Haddad, Carmo Luis, Nelson Hossri, Otto Alejandro, Jair da Farmácia, Jorge Schneider, Permínio Monteiro, Carlinhos Camelô e Rubens Gás.

Crédito: Rogério Capela

Realização

O evento, que faz parte das comemorações dos 250 anos de Campinas, é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com apoio das secretarias de Cultura e Turismo, Relações Institucionais e Chefia de Gabinete.

Próximas apresentações:

Parque Industrial

21/3 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça Pet (Padre Joseph Bouchard)

Jardim Paraíso de Viracopos

22/3 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Lagoa do Mingone (Av. das Amoreiras, s/nº)

Satélite Íris

23/3 (sábado)

Horário: 20h

Local: Arena Satélite (Rua Geraldo Campos Ferreira)

DIC VI

24/3 (domingo)

Horário: 20h

Local: Praça de Esportes Emil Rached (R. Nelson Barbosa da Silva, s/n° – Dic VI – Conjunto Hab. Santo Dias Silva)

Jardim Estoril/Jardim Esmeraldina

28/3 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: rua Amabílio Betim, em frente ao número 361 (em frente a loja de materiais de construção)

Barão Geraldo

29/3 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Local: Praça Durval Pattaro (Rua Francisco de Barros Filho)

Baden Powell

30/3 (sábado)

Horário: 20 horas

Local: avenida Baden Powell, 1126 (altura da barraca de pastel)

Jardim Garcia

31/3 (domingo)

Horário: 20h

Local: Praça D. Agnello Rossi (em frente ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe).