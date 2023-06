Sicredi Dexis terá ações em todas nas agências no Dia de Cooperar

Iniciativa visa realização de ações voluntárias e vão durar um mês

Neste ano, todas as 111 agências da Sicredi Dexis, em atuação nas regiões no norte e noroeste do Paraná, centro e centro leste paulista, participarão do Dia de Cooperar com pelo menos uma ação de voluntariado.

“Teremos uma gama de ações que serão bem amplas, desde revitalização de muro de escola, como a doação de sangue, passando por arrecadação de alimentos e de agasalhos”, afirmou Taiane Andrade Boccato, coordenadora de Desenvolvimento Social na Sicredi Dexis.

Iniciativa liderada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, em 2023, a mobilização do Dia C (Dia de Cooperar) acontecerá no dia 1º de julho.

“Apesar da data ser celebrada apenas um dia, a Sicredi Dexis estipulou um mês para as ações. Então elas já começaram no dia 20 de junho e vão até o dia 20 de julho, e estão acontecendo nos mais de 80 municípios onde atuamos”, completou Taiane.

DIA C EM 2022

No Dia C em 2022, o Sicredi realizou mais de 550 atividades como palestras sobre educação financeira, revitalização de espaços públicos, doação de cestas básicas, entre outras. Já ao longo do ano passado foram promovidas cerca de 3,5 mil ações de voluntariado que beneficiaram aproximadamente 540 mil pessoas e mobilizaram mais de 50 mil voluntários. Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro as cooperativas do Sicredi, em 2022, superaram o desafio estabelecido de uma ação por agência com a realização de 1.091 iniciativas, que mobilizaram 13 mil voluntários e impactaram mais de 139 mil pessoas.

MOVIMENTO DE VOLUNTARIADO

Com o mote “Cooperar para mudar o mundo”, o Movimento de Voluntariado materializa o compromisso do Sicredi com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa estimular as empresas a adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade. Para 2023, além de palestras, oficinas e ações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, o Sicredi irá disponibilizar diversos materiais de apoio aos voluntários.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis (novo nome da Sicredi União PR/SP) é uma cooperativa com 37 anos de história. Atualmente, a instituição financeira possui 111 agências espalhadas por mais de 80 municípios na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.300 colaboradores e 400 mil associados, entre titulares, cotitulares e poupadores, que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.