Adolescentes são apreendidos por furto e receptação em Holambra; objetos recuperados

Na noite de 9 de outubro, a Polícia Militar de Holambra, com o apoio do Conselho Tutelar, apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento em furtos e receptação de objetos. A operação resultou na recuperação de um celular e partes de uma motocicleta.

A equipe policial recebeu informações sobre dois adolescentes que teriam furtado uma motocicleta Honda CG 160 Titan, no Jardim Flamboyant, na noite anterior. Em patrulhamento os policiais avistaram dois indivíduos com características compatíveis com as descrições. Abordados, foram identificados como A. e B.

Com o menor A., foi encontrado o iPhone SE, que, após consulta via Copom, constou como furtado. Questionados sobre o furto da motocicleta, ambos confessaram a participação no crime. Eles afirmaram ter desmanchado a moto e mantido apenas as carenagens laterais, que estavam escondidas no quarto de A.

Com a autorização da mãe do adolescente, os policiais se dirigiram à residência de A., onde localizaram as carenagens. O Conselho Tutelar, representado pela conselheira, acompanhou toda a ação, inclusive a condução dos adolescentes e seus pais até a Delegacia de Jaguariúna, onde foram apresentados ao delegado de plantão.

O delegado registrou o Boletim de Ocorrência por Ato Infracional de Furto e Receptação, com a apreensão dos objetos recuperados. Os menores foram liberados aos seus responsáveis legais após o término dos procedimentos.

Apreensões

Durante a ação, foram apreendidos:

– Um aparelho celular Apple iPhone SE, 2022, preto, com queixa de furto em Santo André (SP);

– Duas carenagens laterais de uma motocicleta Honda CG 160cc, cor preta, pertencente a uma moto furtada em Holambra.