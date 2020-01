JP – Sicredi ocupa 67º lugar entre os 200 maiores grupos empresariais do País

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal – figura mais uma vez no ranking dos maiores grupos empresariais do país, do anuário Valor Grandes Grupos. Elaborado pelo jornal Valor Econômico, o guia foi publicado em dezembro e apresenta a radiografia das 200 principais corporações em atividade no Brasil.

Na edição deste ano, que considera as demonstrações financeiras combinadas, o Sicredi ocupou o 67º lugar entre as companhias listadas. A instituição ficou também em 12º lugar entre as 20 maiores da área de finanças, mantendo a colocação no mesmo ranking da edição do guia no ano passado.

Para completar, o Sicredi também ocupa o 7º lugar entre os 20 maiores em Lucro Líquido e também entre os 20 melhores em Rentabilidade Patrimonial; a 16ª colocação entre os 20 que mais cresceram por receita e o 9º lugar entre os 20 maiores em Patrimônio Líquido.

O Valor Grandes Grupos traz organogramas completos com as participações acionárias de grupos empresarias, além de projeções e análises de especialista sobre quatro grandes setores: comércio, indústria, serviços e finanças.

OUTROS RANKINGS E PREMIAÇÕES

Ao longo deste ano, o Sicredi também marcou presença em outros rankings e premiações nacionais de relevância, evidenciando a robustez do modelo de gestão da instituição financeira cooperativa.

Além da conquista de posições no Valor Grandes Grupos, recentemente, o Sicredi foi destaque também nos rankings Empresas Mais (jornal O Estado de S.Paulo), Melhores & Maiores (revista Exame), Valor 1000 (jornal Valor Econômico), Época Negócios 360º (revista Época), Melhores Empresas para Trabalhar e Melhores Empresas Para Começar a Carreira (ambos da revista Você S/A) e no ranking Previdência Valor/FGV, recebendo avaliação cinco estrelas pelo serviço de Fundo de Previdência.

Também neste ano, o Sicredi conquistou, pela primeira vez, o Prêmio Abrasca (da Associação Brasileira das Companhias Abertas) na categoria Empresas de Capital Fechado.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.