Sicredi oferece nova linha de crédito rural em dólar

_A instituição financeira cooperativa é uma das parcerias do BNDES e

projeta liberar R$ 500 milhões por meio da nova linha ainda nesta

safra_

O Sicredi passou a disponibilizar, esta semana, a linha de crédito

rural em dólar com taxa pré-fixada, lançada pelo Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e destinada à aquisição

de máquinas e equipamentos. Os principais beneficiários do novo

produto são produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, além de

suas cooperativas, que já possuem receitas em dólar. Com 6,5 milhões

de associados e atuação em todas as regiões do país, o Sicredi

projeta um desempenho de R$ 500 milhões nesta linha até o final da

safra atual, no próximo mês de junho. Desde a sua abertura, na última

segunda-feira (15), o Sicredi já concedeu R$ 5,2 milhões aos

associados por meio da linha.

“O setor agrícola precisa cada vez mais de opções e de

diversificação das linhas de crédito para aquisição de equipamentos

e tecnologias. E, com relacionamento próximo aos nossos associados,

estamos oferecendo o novo produto em parceria com o BNDES, contribuindo

ao desenvolvimento de negócios mais competitivos no país. Vale

ressaltar que o Sicredi também disponibiliza aos seus associados outras

opções de financiamento em moeda estrangeira, as quais atualmente

totalizam uma carteira de R$ 1,8 bilhão”, afirma Luis Henrique Veit,

superintendente de Agronegócios do Sicredi.

Para a nova linha de crédito, o BNDES anunciou que, inicialmente, será

disponibilizado o total de R$ 4 bilhões. O valor limite para cada

operação é de até R$ 20 milhões, com prazo de pagamento entre 25 e

120 meses. A taxa da operação é definida no dia da contratação e a

carência máxima é de 24 meses. Após a liberação dos recursos em

reais, o saldo devedor da operação será atualizado diariamente pelo

índice de variação da taxa de câmbio (de venda) do dólar

norte-americano no dia útil anterior, até o efetivo vencimento da

parcela.

Taxa fixa – A Taxa Fixa BNDES em Dólar (TFBD) corresponde à parcela do

custo financeiro na taxa de juros, composta por uma taxa fixa até a

quitação do financiamento e um componente referente à variação do

dólar. As operações em TFBD podem ter o componente fixo definido na

data do protocolo ou na data da contratação da operação.

Na atual safra, até abril, o Sicredi concedeu R$ 27, 8 bilhões em

financiamento aos produtores rurais. Somente em linhas do BNDES, foram

R$ 4,2 bilhões, o que corresponde a 15% da concessão total.

_Sobre o Sicredi_

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o

crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde

atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais

de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em

todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma

gama completa de soluções financeiras e não financeiras.