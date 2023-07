Sicredi participa do maior evento de cooperativismo de crédito do mundo

Conferência do Woccu ocorrerá entre 23 e 26 de julho, no Canadá

O futuro do cooperativismo de crédito, inclusão financeira, sustentabilidade e liderança inclusiva serão alguns dos temas debatidos na Conferência Mundial do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês), programada para acontecer entre 23 e 26 de julho, em Vancouver, no Canadá. O Sicredi estará presente no evento que conectará mais de 3 mil profissionais de cooperativas de crédito do mundo. Além de participar da conferência com cerca de 70 representantes, o Sicredi apresentará painéis focados em sustentabilidade, empreendedorismo feminino, cooperação, inclusão e diversidade.

Como atividade prévia à conferência, acontece no dia 22 de julho o WYCUP Global Emerging Leaders’ Summit, organizado pelo programa de Jovens Profissionais do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Na data, Isaura Morel, gerente de Sustentabilidade do Sicredi, irá abordar o tema “Estratégia e Iniciativas Sistêmicas de Sustentabilidade no Sicredi”. Na sequência, Ariane Zen, gerente de Relacionamento da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, apresentará o case sobre o projeto da cooperativa voltado a mulheres empreendedoras, o “Donas do Negócio”. Por fim, o associado da Sicredi Rio Paraná PR/SP e membro do comitê jovem, Victor Saab, falará sobre o projeto de recuperação florestal no painel sobre “Cooperação e reflorestamento em matas ciliares da região do Mirante do Paranapanema”.

Já a cerimônia de abertura oficial da Conferência Mundial do Woccu ocorrerá no dia 23 de julho, domingo. No dia 24, César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, e Manfred Alfonso Dasenbrock, diretor do WOCCU e presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, representam o Sicredi na Assembleia Geral do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, momento em que os líderes do Woccu se reúnem para tomar decisões conjuntas.

Seguindo a programação da conferência, no dia 25 de julho, Clairton Walter, superintendente Executivo de Assuntos Regulatórios do Sicredi, tratará sobre as “Estratégias Legais para Melhorar sua Cooperativa de Crédito”. No mesmo dia, Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi, irá expor sobre o “Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade Sistêmico”. Balzan também encerrará as apresentações do Sicredi na conferência com a palestra “Desmistificando a Jornada para Net Zero – Perspectivas Globais sobre Transições Sustentáveis”, no dia 26 de julho.

“Este é o maior evento de cooperativismo de crédito do mundo e para o Sicredi é muito importante estarmos presentes não apenas como ouvintes, mas compartilhando nossas iniciativas e boas práticas. A conferência é uma oportunidade única para trocar conhecimento com as cooperativas de crédito de diferentes países. Os debates sobre temas atuais e perspectivas para o futuro nos desafiam a pensar em novas soluções para nosso sistema e associados”, afirma Manfred Alfonso Dasenbrock, diretor do WOCCU e presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Sicredi é finalista do Programa WYCUP 2023

Além de apresentar suas boas práticas na Conferência Mundial do Woccu, o Sicredi também é um dos finalistas do Prêmio WYCUP com o projeto “Donas do Negócio”, apoiado pela Central BRC – Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia. O reconhecimento será anunciado no dia 22 de julho e é concedido pelo World Council Young Credit Union Professionals (WYCUP), com o objetivo de estimular a formação de jovens lideranças e premiar projetos com potencial de causar influência global no cooperativismo de crédito.

O “Donas do Negócio” visa estimular o empreendedorismo, o empoderamento e a qualificação das mulheres, agentes fundamentais da transformação econômica do país. O programa recebeu assessoria da International Finance Corporation (IFC) – maior instituição global de desenvolvimento voltada ao setor privado nos países em desenvolvimento e membro do Grupo Banco Mundial – visando potencializar o segmento de micro e pequenas empresas lideradas por mulheres e integrá-lo a seu modelo de negócio de forma sustentável.

Cooperativismo de crédito no mundo

O cooperativismo de crédito é um modelo de negócio presente em 118 países, segundo relatório do Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (Woccu 2021), reunindo mais de 393 milhões de associados e ultrapassando a marca dos US$ 3,4 trilhões em ativos. No Brasil, de acordo com o Banco Central, o cooperativismo de crédito está presente em mais da metade (55%) das cidades. Já são mais de 15,6 milhões de associados a 799 cooperativas de crédito em todo o país.

Participação do Sicredi na Conferência do Woccu

Local: Vancouver – Canadá

WYCUP Global Emerging Leaders’ Summit

Evento organizado pelo programa de Jovens Profissionais do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito

Data: 22 de julho

Apresentação “Estratégia e Iniciativas Sistêmicas de Sustentabilidade no Sicredi”

Com Isaura Morel, gerente de Sustentabilidade do Sicredi

Apresentação “Desenvolvimento de Mulheres Empreendedoras”

Com Ariane Zen, gerente de Relacionamento da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia

Apresentação “Sua jornada no Comitê Jovem e o projeto Cooperação e Reflorestamento em matas ciliares da região do Mirante do Paranapanema”

Com Victor Saab, associado da Sicredi Rio Paraná PR/SP, membro do Comitê Jovem e atual Conselheiro Fiscal

WOCCU 2023 | World Credit Union Conference

Período: 23 a 26 de julho de 2023

24 de julho

Assembleia Geral do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito

Participação de César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, e Manfred Alfonso Dasenbrock, diretor do WOCCU e presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ

25 de julho

Apresentação “Estratégias Legais para Melhorar sua Cooperativa de Crédito”

Com Clairton Walter, superintendente Executivo de Assuntos Regulatórios do Sicredi

Apresentação “Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade Sistêmico”

Com Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi

26 de julho

Apresentação “Desmistificando a Jornada para Net Zero – Perspectivas Globais sobre Transições Sustentáveis”

Com Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi