Sicredi União PR/SP entrega 100ª e maior agência em Limeira

Inauguração contou com cerca de 350 convidados em cerimônia na noite desta terça-feira (17)

Em solenidade que reuniu aproximadamente 350 convidados, além de autoridades e toda a diretoria, na noite desta terça-feira, 17 de dezembro, em Limeira, na região Centro Paulista, a Sicredi União PR/SP entregou sua mais nova agência, eleita a 100ª da instituição financeira cooperativa, a maior nos dois Estados e que também abriga sua Superintendência Regional em São Paulo.

A 100ª agência chega com o propósito de expandir junto à comunidade limeirense, sendo eixo de solidez, segurança e crescimento às demais cidades paulistas. “Essa é uma conquista simbólica para a Sicredi União PR/SP, pois marca uma vitória em nossa proposta expansionista e mostra o quanto nosso planejamento está alinhado com as demais metas estabelecidas.

Como conquistamos mais de 3.000 novos associados ao mês [mais de 36.000 ao ano], precisamos oferecer mais conforto para todos”, afirmou Wellington Ferreira, presidente da instituição financeira cooperativa.

Totalmente sustentável, o novo prédio de 1.300 m² distribuídos em dois pavimentos conta com sistema de captação da água da chuva para reutilização em todos os espaços da agência, bem como cobertura com painéis solares fotovoltaicos, que permitem a geração de energia elétrica a ser utilizada nas dependências do imóvel, localizado à rua Tiradentes, 725, no centro da cidade.

“Limeira é muito grande e importante para a Sicredi, tanto que estabelecemos na cidade nossa Superintendência Regional em São Paulo e esse escritório ficará localizado nas dependências desse novo e moderno imóvel. E esse espaço não é para fazer transações financeiras não, pois a nossa tecnologia é de ponta e tudo que o associado precisa, consegue fazer pelo celular.

Mas venha para tomar um café, conversar, fazer uma consultoria, saber sobre negócios, investimentos, linhas de crédito, produtos etc”, completou.

A nova agência também contará com outros benefícios totalmente a disposição dos associados, como salas de reuniões e um auditório, respectivamente, para aproximadamente 25 e 50 pessoas, além de toda sua estrutura física e de recursos humanos, composta por 17 colaboradores e gerenciados por Paula Alessandra Castellar, disponibilizados para o melhor relacionamento com os cooperados.

“Me sinto privilegiada por esse momento tão importante na minha carreira profissional por inaugurar a centésima agência da Sicredi União aqui em São Paulo, fato que me motiva ainda mais para lutar pelo crescimento dos nossos associados e com o desenvolvimento da região onde atuamos”, afirmou Paula.

De todas as autoridades municipais presentes, o prefeito foi o mais enfático ao destacar a importância da obra. “A Sicredi não faria um investimento desse porte, ao construir uma agência dessa magnitude, se não confiasse no potencial da cidade.

Portanto, posso deduzir que Limeira está no caminho certo. Da minha parte, como gestor, só tenho a agradecer a confiança da instituição depositada aqui no município que, sem dúvida nenhuma, irá contribuir e muito para o desenvolvimento que a estamos vislumbrando para o próximo ano”, disse Mario Botion, prefeito de Limeira.

HOMENAGEM

Durante a solenidade, foram homenageados os 20 sócios-fundadores que acreditaram na força do cooperativismo e criaram a cooperativa em Limeira. Estiveram presentes Carlos Roberto Nogueira dos Santos, Clair Turazzi Filho, Januário Cristelli e Gilberto Gatti Gonçalves, além de José Roberto Baptista Fontainha (In memoriam), representado pela esposa Jaimesita; e Odair Antonio Ragazzo de Camargo (In memoriam), representado pelo filho Rafael de Camargo.

EXPANSÃO

Crescendo acima do planejado, a Sicredi União PR/SP planejava atingir a marca de 110 agências até o final de 2020, em suas quatro áreas de atuação, que abrangem as regiões Norte e Noroeste do Paraná, Centro e Centro Leste Paulista. Porém, esse número será antecipado.

“Vivemos um ciclo de crescimento exponencial e devemos encerrar este ano com 108 agências, portanto 2020 será um período para se consolidar um planejamento estipulado há cinco anos, no qual as metas estabelecidas estão sendo atingidas e superadas com antecedência”, informou Rogério Machado, diretor executivo da instituição financeira cooperativa.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.