SIG de Pedreira “estoura garagem” utilizada para o tráfico de drogas no Jardim Triunfo

Após investigações, os policiais civis do SIG realizaram a prisão de um indivíduo no bairro Jardim Triunfo, na tarde desta quinta-feira, dia 30.

Segundo se apurou pela inteligência policial, o indiciado era considerado na gíria e estrutura do crime como “Chão” ou “Garagem”, ou seja gerente de grupo criminoso responsável pelo armazenamento, fracionamento e distruibuição de Crak na cidade de Pedreira, além do controle financeiro oriundo do nefasto comércio.