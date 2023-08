Simpósio aborda o cuidado em saúde mental de imigrantes e refugiados

O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) recebe nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, um simpósio que visa discutir a promoção e o cuidado em saúde mental para imigrantes e refugiados no Brasil. O evento será das 9h às 12h, na Avenida 20 de novembro, 145, no Centro, em Campinas.

“O evento é aberto a todos interessados na área e busca promover um diálogo construtivo e colaborativo entre as várias partes que trabalham com esses segmentos. A participação da comunidade é vital para garantir que essas questões críticas sejam enfrentadas com a seriedade e a atenção que merecem”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo formulário online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBOU9z7DdsV2I6CcjGuDAhtQKU-0BxmqfEtvLnOHqaRvyRZA/viewform.

O foco é explorar os desafios enfrentados pela Rede de Atenção Psicossocial na Região Metropolitana de Campinas ao abordar questões delicadas e urgentes ligadas à saúde mental de imigrantes e refugiados no Brasil. A saúde mental de imigrantes e refugiados é uma área frequentemente negligenciada. Essas pessoas, muitas vezes fugindo de condições de vida terríveis, enfrentam desafios únicos e complexos ao se adaptarem a uma nova cultura, lidar com o trauma e encontrar apoio em um novo país.

O simpósio é uma realização do Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida, que vem trabalhando incansavelmente para melhorar a qualidade de vida dessa população no Brasil. A promoção e o cuidado em saúde mental de imigrantes e refugiados é um tópico complexo e crucial que requer atenção especializada e colaboração entre várias disciplinas. Este Simpósio em Campinas é um passo vital na direção certa, buscando construir uma compreensão mais profunda e uma abordagem mais compassiva e eficaz a essa questão delicada.