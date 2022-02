Simpósio das GCMs reúne mais de 10 cidades em Mogi Guaçu

Representantes de Guardas Civis Municipais de mais de 10 cidades paulistas estiveram sábado (19) em Mogi Guaçu para participarem do 11° Simpósio das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. O evento aconteceu na Câmara Municipal e teve como tema central a discussão do rumo da classe neste ano de 2022, quando a população elegerá novos representantes para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e para a Câmara Federal.

Realizado a cada dois meses em alguma cidade do Estado de São Paulo, o simpósio teve como discussão central a inserção da guarda municipal na política. Como este é um ano eleitoral, os participantes destacaram a importância da conscientização política de seus membros para que a classe possa ter representantes eleitos nas esferas estadual e federal.

Atualmente, não há guardas municipais ocupando uma cadeira na Alesp ou na Câmara dos Deputados e o objetivo do simpósio foi justamente inserir seus membros nesse processo, já que há uma série de demandas que depende de um trabalho político para que saiam do papel, como o reconhecimento do trabalho policial, a aposentadoria especial e os investimentos do Governo Federal nas corporações.

O prefeito Rodrigo Falsetti (Cdadania) participou do encontro e reforçou seu compromisso com a segurança pública municipal, se comprometendo a ajudar a classe dentro do que for possível. Participaram do simpósio representantes de Espírito Santo do Pinhal, Cosmópolis, São Paulo, Paulínia, Limeira, Campinas, Bertioga, Atibaia, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, Santa Bárbara d`Oeste e Mogi Guaçu.