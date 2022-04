Simulacro usado para roubos em Cosmópolis é apreendido

Guarda Municipal localizou o objeto em uma viela da comunidade do Laranjeiras

Na madrugada desta terça-feira (26) a Guarda Municipal de Cosmópolis, apreendeu um simulacro de arma de fogo pela Rua José Machado, bairro Laranjeiras.

De acordo com o histórico a equipe de ROMU estava em patrulhamento pelas vias públicas da cidade, no local que já é conhecido pelo tráfico de entorpecentes e demais ilícitos, quando adentrou no referido endereço, realizando incursão pelas vielas.

Ao acessar o beco da rua principal, um indivíduo trajando blusa de moletom azul, calça de cor cinza, visualizou a equipe e iniciou fuga pelas vielas, sendo acompanhado pela ROMU até a divisa com área de mata do bairro, não sendo mais possível ver o rumo tomado.

Foram realizadas buscas pelo caminho percorrido e logrado êxito em localizar um simulacro de pistola PT-92, esta usada em assaltos e demais atos ilícitos.

Um boletim de ocorrência foi elaborado e o simulacro ficou à disposição da justiça, para seus devidos fins administrativos.