Síndrome de Edwards terá dia de Conscientização em Amparo, com homenagem à pequena Valentina

Foi aprovada na noite do dia 15 de agosto, em sessão ordinária na

Câmara de Vereadores de Amparo, a proposta de instituir o dia 6 de maio

como o Dia de Conscientização da Síndrome de Edwards no município. A

Lei receberá ainda o nome da pequena Valentina Aparecida Resende

Cândido da Silva, uma amparense de três anos, portadora da síndrome.

O autor do Projeto de Lei n° 49/2022 [1], vereador Carlos Cazotti

(MDB), explica que depois de conhecer a família de Valentina, sentiu

necessidade de manifestar o apoio, despertar a discussão e dar

visibilidade ao assunto. “Os pais dela me procuraram e nos

sensibilizamos com a luta diária dessa guerreira. Nossa cidade se

mobiliza sempre para ajudá-los e gostaríamos de chamar atenção para

essa doença, tão difícil de ser tratada e de ser diagnosticada”,

declarou ele.

Valentina é filha de Lilian Almeida e Davi Alves da Silva e, com apenas

sete meses de vida, já teve que ficar no hospital durante três meses,

devido a abertura da válvula do coração, displasia e hipertensão

pulmonar. É portadora de duas síndrome raras, que provocam atrasos

graves no desenvolvimento devido a um cromossomo 18 extra. Tem ainda um

quadro de microcefalia e epilepsia.

No Brasil, a Associação Síndrome do Amor é a instituição que cuida

dos indivíduos com essa doença, também conhecida como trissomia do

cromossomo 18, e já registrou mais de 1.100 casos.

O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, sendo

eles: André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Edilson

Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL),

Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz

Carlos (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).