Sinfônica de Artur Nogueira faz concerto histórico e reúne milhares de pessoas

Orquestra Jovem de Artur Nogueira realizou o Rock Sinfônico na noite de domingo (10), na Lagoa dos Pássaros, que celebrou os 73 anos do município

Clássicos do rock’n roll foram interpretados com roupagem sinfônica no concerto realizado pela Orquestra Jovem de Artur Nogueira na noite de domingo (10), na Lagoa dos Pássaros, e que celebrou os 73 anos do município. Com apoio da Secretaria de Cultura & Turismo, a apresentação histórica reuniu milhares de pessoas, desde amantes do rock a apreciadores de orquestra.

Sob regência do maestro Ricardo Michelino, o Rock Sinfônico contou com a participação do cantor e compositor Edu Falaschi e do saxofonista Derico Sciotti. “Grandes composições do rock tomaram emprestados elementos harmônicos e melódicos típicos da música erudita. O concerto Rock Sinfônico resgata e evidencia tudo isso, além de homenagear grandes nomes que já se foram, mas que se perpetuaram na história por suas composições atemporais”, disse.

Michelino ainda se demonstrou emocionado com a presença massiva e interativa da plateia. “O evento foi lindo de ponta a ponta. Um final de semana excepcional e que fechou com chave de ouro o dia do aniversário de Artur Nogueira. Que Deus continue abençoando a todos nós. Obrigado Prefeitura, prefeito Lucas Sia e a toda equipe da Cultura, na pessoa do secretário Renato Carlini”, disse.

O prefeito Lucas Sia marcou presença no concerto e não poupou elogios à apresentação. “Uma noite que ficará na história, sem dúvidas. Presenciamos um mar de gente que estava engajada em comemorar conosco o aniversário de Artur Nogueira com o concerto da Orquestra Jovem! Foi fantástico e emocionante. Estendo meus parabéns a todos os músicos da Orquestra, e ao maestro Ricardo Michelino que tem feito um trabalho extraordinário”, parabenizou.

O PÚBLICO

Na plateia, o público ia à loucura com os grandes clássicos. A moradora Yara Celia Capato Caetano se demonstrou extasiada com as interpretações icônicas. “Fantástico, só assistindo pra ver. Parabéns ao Projeto Retreta, ao excelente maestro Michelino, e ao prefeito que sempre apoia esse maravilhoso projeto”, disse.

Emanuel Lima também teceu elogios ao concerto. “A palavra que define a apresentação é sensacional. Parabéns a todos membros e responsáveis pela orquestra e evento”, corroborou.

Diego Silva pode recordar a infância com a releitura da trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco. “Assistia Cavaleiros do Zodíaco desde criança, e hoje pude ver Eduardo Falaschi cantando esse som. Foi incrível”, comentou.

EDU FALASCHI

Eduardo Teixeira da Fonseca Vasconcellos, mais conhecido como Edu Falaschi, é um cantor, compositor e produtor musical brasileiro de renome internacional. Músico desde os 14 anos, Edu já passou por grandes bandas como Mitrium, Venus e Symbols, mas a grande visibilidade veio em 2000, quando assumiu como vocalista e um dos principais compositores da banda Angra, na qual permaneceu até 2012. O vocalista de renome mundial já se apresentou em alguns dos mais importantes festivais do mundo como Rock in Rio (Brasil), ProgPower (EUA), Gods Of Metal (Itália), Wacken Open Air (Alemanha) e Loud Park (Japão) e tocou em diversos shows e festivais como atração principal no Brasil e no exterior.

DERICO SCIOTTI

João Frederico Sciotti, mais conhecido como Derico, é um saxofonista, escritor e empresário famoso por suas atuações no talkshow televisivo do apresentador Jô Soares.

Derico atua como solista de orquestra, já tendo atuado com a Orquestra de Câmara OPUS de Belo Horizonte, regida pelo Maestro Leonardo Cunha, com a Orquestra Corporação Musical 24 de Junho (Projeto Retreta) de Artur Nogueira, regida pelo Maestro Ricardo Miquelino e com a Orquestra Filarmônica Bachiana Jovem de São Paulo, regida pelo Maestro João Carlos Martins.

ORQUESTRA JOVEM

A Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal de Artur Nogueira e a Corporação Musical 24 de Junho. Formada por professores, alunos e voluntários, é reconhecida por todo o território nacional, e até mesmo no exterior, como um grupo de excelência e recebe o apoio cultural de diversos artistas tais como: André Nieri (BRA-USA), Chiquinho Oliveira (SP), Dean Anderson (USA), Derico Sciotti (SP), João Côrtes (RJ), Hudson Cadorini (SP), Leo Gandelman (RJ), Maurício Manieri (SP), Pedro Leonardo (GO), Renato Carlini (SP – Artista Elvis), Myroslava Khomik (UK-USA), Samuel Pompeo (SP), Shawn Klush (USA), Orquestra Spok Frevo (Recife – PE), Pós Dr. Joel Barbosa (UFBA), entre outros.