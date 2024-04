Sinfônica prepara concerto em homenagem ao Dia do Trabalhador

Crédito: Firmino Piton

Grupo de metais se apresenta no dia 30/4, no Saguão do Paço Municipal; aberto ao público em geral

Em homenagem ao Dia do Trabalhador, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas realiza na terça-feira, 30 de abril, concerto no Saguão do Paço Municipal. A apresentação será às 11h30, com grupo de metais da Sinfônica. O concerto é aberto ao público em geral.

O coordenador da apresentação será Wilson Dias, que é trombonista (solista 1) da Sinfônica. O repertório será de músicas de filmes e populares como Aquarela do Brasil de Ary Barroso, ou Jurassic Park de John Williams, ou ainda a peça Borage de Cris Hazell, compositor inglês que possui o curioso hobby de criar gatos e fazer canções para eles. Um desses animais leva o nome da composição a ser apresentada.

Programa:

1. Jurassic Park – John Willians

2. Jesus Christ Superstar – Andrew Lloyd Webber

3. Another CAT – Kraken – Chris Hazell

4. A Londoner in New York – Jim Parker

ECHOES OF HARLEM

GRAND CENTRAL

5. Borage – Cris Hazell – arr. Daniel Havens

6. Música para Metais – arr. Duda

7. Aquarela do Brasil – arr. Duda – adap. Daniel Havens

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas em homenagem ao Dia do Trabalhador

Data: 30/4 (terça-feira)

Hora: 11h30

Local: no Saguão do Paço Municipal da Prefeitura de Campinas. avenida Anchieta, 200, Centro.

Entrada aberta ao público em geral