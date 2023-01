Sistemas eletrônicos dos semáforos entram em manutenção

A Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, está realizando as manutenções técnicas dos sistemas semafóricos da cidade.

As assistências técnicas tiveram princípio na sexta-feira (13), iniciadas nos sistemas da Avenida da Saudade, aparelhos semafóricos da confluência com a rua Francisco Cesário de Azevedo, imediações da ‘EMEB Estudante Ximena Coelho Pereira’.

Os procedimentos técnicos serão nas placas dos semáforos, responsáveis pelas contagens de alerta, sinalização de abertura e fechamento das vias.

Devido às ações de intempéries climáticas, tempestades e incidências de raios, sobretudo o tempo de uso dos sistemas eletrônicos, alguns com mais de 20 anos, é necessária a troca das placas eletrônicas.

Nesta primeira fase, somente serão realizadas as manutenções nos aparelhos de led, os quais possuem placas de contagem e sistemas eletrônicos.

As manutenções nas placas tem os cuidados e análises técnicas de especialistas e, está sendo aplicada de acordo com as Leis de trânsito, garantindo segurança e melhor qualidade de fluxo.

A Prefeitura informa que serão adquiridos novos semáforos, aparelhos modernos e atualizados, estando em adiantado processo as licitações de compras.