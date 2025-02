Sobe para 3 o número dos óbitos confirmados por dengue em Amparo

Do total de mortes suspeitas, outras 2 foram foram descartadas. A cidade tem ainda 10 óbitos em investigação epidemiológica e soma 1.178 casos confirmados da doença

A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou nesta terça-feira (11) mais 2 óbitos por dengue, totalizando 3 mortes na cidade. Dois óbitos suspeitos foram descartados, mas o município tem ainda mais 10 óbitos que continuam em investigação pelo Instituto Adolfo Lutz, responsável pela confirmação epidemiológica, e soma 1.321 casos notificados desde o início do ano.

Segundo a Secretaria de Saúde em janeiro, Amparo confirmou 1.178 casos de dengue. O número caracteriza uma epidemia da doença na cidade. Para conter o crescimento de casos, a Prefeitura foi a primeira da região a decretar estado de emergência para agilizar ações de combate ao vetor como contratação de novos agentes comunitários e compra de insumos.

Para combater a situação epidemiológica na cidade, a Prefeitura oficializou também o Comitê de Combate à Dengue, um trabalho conjunto que envolve Saúde, Educação, Defesa Civil, Zeladoria entre outras áreas. Além das vistorias casa a casa, mutirões têm sido realizados aos finais de semana nas regiões com maior número de casos, entre eles Silvestre, Pinheirinho, Moreirinha e São Dimas.

A zeladoria também tem intensificado o trabalho de limpeza da cidade com caminhão cata-treco. As equipes da Prefeitura têm ainda feito a limpeza de terrenos baldios particulares com posterior notificação e multa aos proprietários.

Contratação de Novos Agentes

A Prefeitura está com inscrições abertas para Processo Seletivo com foco na contratação temporária de 53 agentes de Saúde. Serão contratados 36 Agentes Comunitários de Saúde e 17 Agentes de Combate à Endemias e Vigilância Epidemiológica. Os novos agentes devem intensificar os trabalhos de busca ativa casa a casa que já vem sendo realizados pelos profissionais da Saúde e voluntários da Prefeitura. As inscrições seguem até 17 de fevereiro e devem ser feitas pelo site www.avancasp.gov.br