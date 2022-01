Sociedade de Medicina dá uma série de dicas para quem quer começar a praticar esportes ou atividades físicas

Médico do esporte fala sobre cuidados, principais lesões e sobre qual o esporte ideal para cada um

Uma das principais resoluções de ano das pessoas é ter uma vida menos sedentária. Infelizmente, a promessa nem sempre é colocada em prática, por diversos motivos. Por isso, a SMCC (Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas) está divulgando os principais benefícios das atividades físicas e da prática de esporte. Um vídeo, com o coordenador do Departamento Científico de Medicina Esportiva, Dr. Sérgio Rocha Piedade, destaca os cuidados que devem ser tomados antes de iniciar a prática, as vantagens e qual o esporte ideal (confira um vídeo sobre o tema neste link https://www.youtube.com/watch?v=8QkrcsBfei0).

“Por que praticar esportes? São atividades que melhoram a nossa reserva biológica: melhoram nosso sistema muscoesquelético. Nossos músculos e nossos ossos ficam mais fortes, nosso coração funciona melhor e, ao mesmo tempo, nosso sistema imunológico se fortalece. Melhoramos a nossa autoestima e a nossa confiança”, destaca Dr. Piedade. As vantagens, segundo ele, não param por aí. “O mundo do esporte e dos exercícios físicos é o local ideal para se fazer novos amigos”, comenta.

De acordo com o médico, embora os benefícios sejam enormes, existem algumas condições adversas para a prática de exercícios e esportes. “Como problemas cardiológicos, se você tem um procedimento cirúrgico recente ou teve alguma outra lesão que pode causar algumas restrições”, diz. No entanto, existem medidas de prevenção para isso. “É fundamental, antes de começar a fazer atividade física ou praticar esporte, se você está há muito tempo sedentário, passar por uma avaliação pré-participacional. Busque um médico, um médico do esporte ou ortopedista, para avaliar a sua condição física e, assim, iniciar, de forma gradativa e segura, as suas atividades”, orienta.

O especialista explica que os principais problemas relacionados à pratica esportiva são as lesões de sobrecarga, como as tendinites, as bursites e as dores musculares, assim como os traumas. “Os traumas podem levar, dependendo da energia, evidentemente, às contusões, às fraturas, às luxações ou mesmo às lesões ligamentais. Mas existe um fator primordial para que isso ocorra. É quando nós estamos com condicionamento físico e um treinamento inadequados”, explica. Carga, intensidade e frequência de treinamento têm de estar adequados ao condicionamento físico da pessoa.

A prevenção de lesões pode ser feita adotando vários cuidados. “Primeiramente, lembre-se sempre de utilizar roupa adequada. Se você vai correr, um tênis adequado, a vestimenta adequada. Lembre-se de se hidratar, preste atenção às condições climáticas, se o piso está mais escorregadio, se você vai realizar atividade em um terreno irregular com areia… E lógico: procure estabelecer objetivos em que seu condicionamento físico vai permitir realizar o que você planejou”, reforça. Além da avaliação pré-participacional, é importante ter a supervisão de um educador físico. “Se tiver dor e desconforto frequentes ao praticar esportes, reveja a estratégica de treinamento”, sugere.

E qual o melhor esporte para se praticar? “O esporte é uma atividade que nos traz benefícios para a saúde, compartilhamos emoções, fazemos amigos… quando a gente pensa no melhor esporte para praticar, é importante dizer que é o esporte que eu gosto, é a atividade que me estimula e me faz investir em saúde. Esse sim é o melhor esporte para praticarmos”, finaliza.