Socorro Luzes de Natal – Estância Hidromineral de Socorro será decorada com mais de 1 milhão de luzes e material reciclado

Entre os passeios para se fazer em novembro e dezembro, precisa estar a visita ao evento Socorro Luzes de Natal, na Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo, que acontece a partir do dia 13 de novembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021.

A decoração, digna de filmes de Natal, é feita com material reciclado coletado durante todo o ano. Serão mais de 1 milhão de luzes e 60 quilômetros de cordas iluminadas, que formarão, ente outras coisas, a pista de pouso do trenó do Papai Noel. Até quem não é criança se emocionará e se deixará levar pela magia e encantos do momento, que com certeza despertarão o melhor da memória afetiva.

Além da decoração, a 8ª edição do evento terá programação cultural para todas as idades, com arte, teatro e música, ainda a serem definidos para obedecerem aos protocolos oficiais em relação a Covid-19. A montagem terá início no começo do mês, será feita de forma gradativa e no dia 13 de novembro já será possível o público se encantar.

São esperados turistas de todo o Brasil para apreciar os principais pontos da cidade que ganharão destaque com as luzes. A expectativa é grande devido a necessidade das pessoas se distraírem após meses em casa associada ao fato de, no momento, priorizarem viagens para destinos nacionais e em meio à natureza e ao ar puro.

Socorro Luzes de Natal é organizado pela prefeitura de Socorro com apoio do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR) e ACE (Associação Comercial e Empresarial de Socorro) e pelas parcerias público privadas.

Onde se hospedar, onde comer, onde fazer compras e passeios podem ser conferidos no: www.socorro.tur.br

Evento: 8ª Socorro Luzes de Natal:

Onde: Estância Hidromineral de Socorro, localizada no Circuito das Águas Paulista

Quando: a partir de 13/11/2020 a 10/01/2021

Entrada gratuita

Descubra Socorro: Estância Hidromineral de Socorro, a “cidade aventura”, é um dos nove municípios a integrar o Circuito das Águas Paulista. Já é referência nacional em turismo de aventura e turismo acessível e se dedica para se tornar também um destino sustentável e pet friendly. Para isso, diversas ações de conscientização são criadas e envolvem moradores, empresários e turistas. Gastronomia variada, lazer para toda família e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas em mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público.

ASTUR – A Associação de Turismo da Estância de Socorro – SP, que tem como objetivo a promoção de ações para o desenvolvimento sustentável das empresas associadas e o fomento do turismo de Socorro, sempre em consonância com o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) da cidade. Na “Estância Hidromineral” – status conquistado por cumprir determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual, o que também dá o direito ao município de agregá-lo ao nome -, atualmente, são 60 empresas associadas de diversos setores turísticos como hospedagem, ecoturismo, atividades de aventura, turismo rural, gastronomia e compras.