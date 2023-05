SOLIDARIEDADE – CAMPANHA DO AGASALHO 2023

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, informa que na aula de zumba do dia 24 de maio, através da Secretaria de Ação Social, irá fazer uma ação solidária para arrecadar itens que serão doados à “Campanha do Agasalho 2023”.

O diretor da Assistência Social, Allan Bandera pede a quem tiver roupas térmicas e cobertores em bom estado, e que não estejam mais em uso, que os levem para esta aula, para que Assistência Social possa doá-los a quem mais precisa.

A aula especial de “ZUMA SOLIDÁRIA” será realizada no mesmo local, no Centro Comunitário, às 20h, e contamos com sua presença.

A ZUMBA SOLIDÁRIA é uma realização da Prefeitura de Engenheiro Coelho, sob direção da Secretaria de Assistência Social, CRAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo (SCFV), Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Esporte e Lazer.