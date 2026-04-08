SOLIDARIEDADE FORTALECE DIÁLOGO REGIONAL EM ENCONTRO COM LIDERANÇAS EM MOGI GUAÇU

Na tarde de ontem, o município de Mogi Guaçu recebeu a visita do presidente estadual do Solidariedade, Alexandre Pereira, ex-deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, em um encontro marcado pelo diálogo e pela construção de caminhos para o desenvolvimento regional.

A agenda foi conduzida pelo presidente do Solidariedade municipal, Miro Sutério, que recepcionou lideranças locais, empresários, sindicalistas e representantes da sociedade civil em um evento que evidenciou a capacidade de articulação política do partido na região.

Com foco na aproximação entre o município e as esferas de decisão política, o encontro teve como principal objetivo fortalecer pontes institucionais e ampliar oportunidades de investimento para Mogi Guaçu e cidades do entorno. A iniciativa reforça o compromisso do Solidariedade com o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a valorização das pautas regionais.

Entre os destaques da programação, esteve a participação de Cristina Helena Gomes, representando a Força Sindical, que contribuiu com o debate ao trazer a visão do movimento sindical sobre os desafios e oportunidades para os trabalhadores.

Representando o setor empresarial, também marcou presença Fernanda Dias, da operadora Solidente, reforçando a importância do diálogo entre iniciativa privada e poder público para impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Também teve destaque a presença de Marcilio Jose dos Reis, presidente do Sindicato dos Papeleiros, que integrou a mesa de autoridades representando as entidades sindicais presentes, reforçando a importância da unidade do movimento sindical no diálogo com o poder público.

O evento foi marcado ainda pela interação direta com o público. Durante o encontro, Alexandre Pereira respondeu perguntas dos presentes, esclarecendo temas relevantes e ouvindo as demandas locais. A participação ativa da plateia reforçou o caráter democrático da iniciativa e a disposição do partido em manter um diálogo aberto com a sociedade.

Para Miro Sutério, o encontro simboliza um avanço importante na articulação política regional. “A presença do presidente estadual Alexandre Pereira demonstra a força do Solidariedade e o respeito que Mogi Guaçu tem conquistado no cenário político. Foi um encontro representativo, com participação de diversos setores da sociedade, mostrando que estamos unidos na busca por investimentos e desenvolvimento para a nossa região”, destacou.

Ao final, a avaliação foi amplamente positiva, consolidando o encontro como um importante passo para o fortalecimento político do Solidariedade em Mogi Guaçu e para a construção de uma agenda conjunta voltada ao crescimento sustentável da região.