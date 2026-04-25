Homem é preso por tráfico após tentativa de fuga em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista II durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (24), durante patrulhamento preventivo no bairro Bela Vista II.

De acordo com a corporação, os agentes visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em um local já conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Durante a observação, foi possível notar a entrega de um objeto entre os envolvidos, o que motivou a abordagem.

Um dos suspeitos acatou a ordem de parada, enquanto o outro tentou fugir a pé, entrando em uma área de mata. Após acompanhamento, o indivíduo foi alcançado e abordado. Segundo a GCM, ele apresentou resistência ativa, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo.

Durante a revista pessoal, foram localizadas porções de substâncias análogas à maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie. Com o outro abordado, também foram encontrados entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Ele afirmou ser usuário e que estaria no local para adquirir drogas.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Jaguariúna. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do indivíduo apontado como responsável pelo tráfico. O outro foi ouvido e liberado.

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