Solimões viraliza na web com flagra ao assistir pela primeira vez novo clipe de Gabeu

Conhecido pelo seu talento e jeito espontâneo de ser, Solimões mais uma vez é um dos assuntos mais comentados da semana com inusitada reação ao clipe “Colo da Tropa”

Gabeu, filho do renomado cantor Solimões, da icônica dupla Rionegro e Solimões, está se preparando para lançar seu mais recente trabalho, que é a música “Colo da Tropa”, marcado para o dia 14 de setembro de 2023 (quinta), às 21h e o clipe, no dia seguinte, 15/09 (sexta), às 12h.

Mas, o que chamou a atenção foi o flagra do momento em que Gabeu mostrou o clipe para Solimões. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com o vídeo se tornando viral em pouco tempo.

No vídeo, Solimões está com fones de ouvido e assiste o clipe da música “Colo da Tropa” na tela de um celular, deitado em um sofá. As reações são inusitadas, hora soltando um “tá diferente”, hora fazendo batuques com as mãos. Uma risadinha cheia de orgulho também não faltou.

Em determinado momento, o cantor arregala os olhos se mostrando um pouco espantado e em seguida, os fecha tapando com as mãos. No final, não segurou a emoção e orgulho do seu filho dizendo: “Achou o caminho. Esse é meu filho”. “Tudo bem produzido. Que maravilha. Agora o povo vai dar a nota”.

Nos comentários do post, os internautas expressaram admiração pelo afetuoso apoio do pai ao filho. Um seguidor escreveu: “Para mim, a maior surpresa foi descobrir que Solimões é um pai tão acolhedor. Amo essa família”. Esse gesto caloroso da família Solimões emocionou os fãs e declarou o apoio mútuo dentro da família.

Gabeu é o mais novo contratado da Mega Produções Artísticas, é representante da cultura pop contemporânea, um artista que incorpora a autenticidade e a diversidade do Brasil.

“Colo Da Tropa” é a trilha sonora perfeita para aqueles que buscam uma experiência musical genuína, dinâmica e vanguardista. O clipe oficial, programado para 15 de setembro de 2023 (sexta), às 12h, promete ser uma explosão de criatividade visual que complementa perfeitamente a energia contagiante da música. Fãs e espectadores podem esperar uma experiência audiovisual que se iguala à excelência artística de Gabeu.

Gabeu é um cantor e compositor da cultura pop brasileira. Com seu estilo autêntico e letras envolventes, ele tem conquistado fãs de todas as idades e consolidado seu lugar como um dos artistas mais inovadores do Brasil. Com “Colo Da Tropa”, Gabeu mais uma vez prova sua capacidade de transcender gêneros musicais e emocionar o público com sua arte única e apaixonante.

Gabeu, filho do icônico sertanejo Solimões da Rionegro e Solimões, trilhou um caminho único e revolucionário em sua carreira musical. Desde o início, ele soube incorporar sua identidade e quebrar barreiras na indústria da música. Com sua autenticidade e talento, Gabeu se destacou como um dos primeiros artistas abertamente LGBTQIAP+ no cenário sertanejo brasileiro, desafiando estereótipos e abrindo portas para a diversidade.

Seu estilo musical, conhecido como “pocnejo”, combina elementos do sertanejo tradicional com letras que exploram temas relacionados à sua própria jornada no interior. Gabeu conquistou uma base de fãs dedicada e crítica positiva por suas músicas cativantes e letras que abordam questões sociais e de identidade. Sua coragem e autenticidade inspiraram muitos a serem verdadeiros consigo mesmos, independentemente de preconceitos.

Gabeu também demonstrou seu talento versátil como cantor, compositor e produtor, colaborando com diversos artistas e lançando músicas que ecoam as experiências e sentimentos da juventude contemporânea. Com uma carreira promissora pela frente, Gabeu continua a ser um farol de diversidade e inclusão na indústria da música brasileira, deixando sua marca indelével no sertanejo e além.

As músicas de Gabeu têm conquistado um público crescente e fiel, refletindo sua habilidade em criar faixas que ressoam com uma ampla gama de ouvintes. No YouTube, algumas de suas canções mais populares, como “Amor Rural” e “Sugar Daddy”, alcançaram números impressionantes de visualizações, com milhões de cliques em seus videoclipes. Essas músicas não só demonstram seu talento como cantor e compositor, mas também a capacidade de Gabeu de criar narrativas cativantes que misturam o sertanejo tradicional com elementos contemporâneos.

No Spotify, Gabeu também tem obtido sucesso notável, com suas músicas frequentemente figurando em playlists populares e acumulando milhares de streams. Suas letras honestas e emotivas ressoam com uma audiência diversificada, enquanto sua representação aberta como um artista LGBTQIAP+ no gênero sertanejo tem ampliado os horizontes musicais e culturais. O cantor continua a crescer em popularidade, ganhando reconhecimento tanto pela qualidade de sua música quanto pelo impacto que ele está causando na cena musical brasileira.

