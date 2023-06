‘Soluções para a poluição plástica’ é tema do Dia Mundial do Meio Ambiente

Plástico também é encontrado nas redes coletoras de esgoto

A República de Côte d’Ivoire, também conhecida por Costa do Marfim, será sede do Dia Mundial do Meio Ambiente 2023, celebrado em 5 de junho, com o tema ‘Soluções para a poluição plástica’. Dezenas de milhões de pessoas participam online e presencialmente por meio de atividades, eventos e ações de engajamento em todo o mundo.

Mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas a cada ano em todo o mundo, e metade deste plástico é projetado para ser usado apenas uma vez. Da produção total, menos de 10% é reciclado. Estima-se que 19 a 23 milhões de toneladas acabem anualmente em lagos, rios e mares.

Este ano também é marcado pelos 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972. Nas últimas cinco décadas, a data cresceu e se tornou uma das maiores plataformas globais para a sensibilização ambiental. A campanha para o Dia Mundial do Meio Ambiente 2023 usará a hashtag e o slogan #CombataAPoluiçãoPlástica.

Infelizmente, a rede de esgoto também é usada para o descarte de embalagens plásticas. “Ainda que em menor número, encontramos (plástico) nas redes coletoras de esgoto com certa frequência, inclusive embalagens de alimentos e sacolinhas”, comenta o gerente de Operações da Águas de Holambra, Rodrigo Leitão. Assim como outros itens descartados no vaso sanitário, o plástico também provoca entupimentos na rede.

COMPROMISSO

A Águas de Holambra está em consonância com a agenda 2030, que estabelece um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, por meio da cultura de cuidado e responsabilidade com a água, que será disponibilizada de forma segura, reduzindo desperdícios e estimulando o uso racional desse bem finito e vital para a vida. Além disso, trabalha empreendendo esforços frente aos ODS publicados pela ONU, especificamente o objetivo 6, que versa sobre “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”.

Esse é o compromisso da Águas de Holambra com as pessoas, com o município e com a preservação do meio ambiente.