Sorte Dupla em Jaguariúna: Moradores Levam Prêmios Milionários no Vida Cap

No último sorteio do Vida Cap, realizado em 24 de dezembro, dois moradores de Jaguariúna foram os grandes contemplados, levando para casa prêmios significativos que certamente marcaram o final do ano com muita felicidade.

O grande destaque ficou por conta do sortudo morador do centro de Jaguariúna, que sozinho levou o prêmio principal de 1 milhão de reais. A sorte bateu à porta desse jaguariunense no melhor momento possível, tornando as festividades de Natal ainda mais especiais.

Além disso, outro morador de Jaguariúna teve motivos para comemorar. Um morador do bairro Florianópolis foi contemplado com o prêmio de 10 mil reais. A alegria se espalhou pela região, evidenciando como o Vida Cap tem o poder de transformar a vida dos participantes e contribuir para o bem-estar da comunidade.

O Vida Cap não é apenas uma oportunidade de ganhar prêmios incríveis, mas também desempenha um papel fundamental na promoção do bem social. É importante destacar que parte da arrecadação do Vida Cap é destinada ao Centro Boldrini, uma instituição referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

O Vida Cap e a Solidariedade

O Vida Cap vai além de oferecer prêmios em dinheiro aos participantes sortudos. Ao comprar um bilhete, os participantes contribuem diretamente para o trabalho do Centro Boldrini, que desempenha um papel crucial na luta contra o câncer infantojuvenil. A solidariedade dos moradores de Jaguariúna, ao participarem do Vida Cap, permite que o Centro Boldrini continue oferecendo tratamento de qualidade e suporte às famílias afetadas pela doença.

Fonte: Site Vida Cap