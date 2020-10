SOV deve concluir iluminação da 2ª etapa da Avenida Alíbio Caveanha em breve

As obras nas duas etapas da Avenida Alíbio Caveanha estão em um bom ritmo de acordo com a SOV (Secretaria de Obras e Viação). Na segunda etapa, a iluminação já está funcionando no trecho entre a Cerâmica Lanzi e o Jardim Ypê Pinheiros e faltam mais dois padrões para que a via seja completamente iluminada.

A iluminação é o último fator para a liberação da via, que começa na SP-342 e vai até o Jardim Ypê Amarelo, para o trânsito. A construção desta etapa da Avenida Alíbio Caveanha está na fase final e oferece uma grande opção viária à região, sem falar nos benefícios que isso irá criar aos moradores e no desenvolvimento do comércio e da indústria.

Já a primeira etapa, que fica entre a rodovia e o 26º Batalhão da Polícia Militar, as guias e sarjetas já chegaram na altura da avenida Washington Luiz. Será feita a drenagem na área e em seguida as duas marginais, que são a Avenida Clara Lanzi, serão recapeadas.

A via contará com duas novas pistas para veículos grandes, médios e pequenos, pontos de paradas de ônibus, ciclovia e pista de caminhada, um novo sistema de iluminação e proporcionará mobilidade para todos os moradores que residem nessa região.