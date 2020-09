SOV inicia recapeamento da Avenida Lothário Teixeira | Mogi Guaçu

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) iniciou nesta terça-feira, dia 8, o recape da Avenida Lothário Teixeira. Serão recapeados os dois sentidos da via entre a Rua Manoel Mendes e Avenida Júlio Xavier da Silva.

A obra fazer parte de um plano de recuperação de vias que também contemplará a Rua Antônio Marquesi. Será feito o trabalho de fresagem e recape. No total, serão gastos R$ 676.885,00 mil nas duas obras e o prazo para a conclusão de ambas é de 90 dias.

Os recursos para estas melhorias são provenientes de um financiamento firmado entre a Prefeitura e o Banco do Brasil e serão utilizados também na construção de um novo espaço para a feira livre do Parque Cidade Nova e para a fase 2 das obras antienchentes na região do Santa Terezinha.

Além disso, será feita a modernização do sistema de iluminação pública na Avenida dos Trabalhadores, em Martinho Prado Júnior, na Ponte de Ferro da Avenida dos Trabalhadores, na Avenida Oscar Chiarelli, no trecho final da Avenida Nico Lanzi e na rua Sebastião de Paula Lima.