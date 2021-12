SP confirma novo pedido para vacinar crianças e jovens entre 3 e 17 anos com Coronavac

Governo do Estado reservou 12 milhões de doses para atender público-alvo imediatamente após eventual liberação da Anvisa

O Governador João Doria confirmou na tarde desta quarta-feira (15), em Brasília, que o Instituto Butantan fez um novo pedido oficial à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso da Coronavac na vacinação de crianças e jovens com idade entre 3 e 17 anos. A primeira solicitação já havia sido formalizada em agosto.

“Nos últimos meses o Governo de São Paulo e o Instituto Butantan, maior fabricante de vacinas do hemisfério sul, têm solicitado que a Anvisa avalie e autorize a vacinação de crianças e jovens. Não há razão para uma protelação tão longa”, afirmou Doria. “Nós confiamos na Anvisa, mas é hora de se tomar uma decisão antes das férias de Natal e Ano Novo. Lembrando que países vizinhos já estão vacinando nesta faixa”, acrescentou.

Há uma semana, Doria anunciou a reserva de 12 milhões de doses da Coronavac para a vacinação de crianças. A meta em São Paulo é iniciar a aplicação da Coronavac em menores de 18 anos imediatamente após um eventual comunicado positivo da Anvisa em relação ao novo pedido do Butantan. Até agora, apenas a vacina da Pfizer é usada na vacinação de jovens a partir de 12 anos.

Vacinômetro

Atualmente, São Paulo é líder da vacinação contra o coronavírus em termos quantitativos e proporcionais no Brasil. O estado também ocuparia o terceiro lugar entre nações que mais vacinam e contam com mais de 40 milhões de habitantes, segundo o portal Our World In Data, ligado à Universidade de Oxford.

De acordo com o Vacinômetro (https://vacinaja.sp.gov.br/), mais de 81,8 milhões de doses já foram aplicadas em São Paulo até o final da tarde desta quarta. Mais de 95% da população paulista com mais de 18 anos está com esquema vacinal completo. Incluindo jovens de 12 a 17 anos na campanha, a imunização completa em São Paulo já protege mais de 78% de toda a população.