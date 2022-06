Special Edition/Dignity Gold GT Sprint Race conhece vencedores da Corrida 1 em Goiânia

Rafael Dias manteve um bom ritmo e garantiu a vitória na geral e classe PRO na prova realizada na tarde de sábado. Na AM, o melhor foi Luís Debes, enquanto na PROAM, Diogo Moscato levou o primeiro lugar

Goiânia, GO – Os vencedores da primeira das três corridas da Special Edition do Dignity Gold GT Sprint Race foram definidos na tarde deste sábado (04), no Autódromo de Goiânia. A prova foi disputada do começo ao fim sob uma temperatura bastante elevada no Centro-Oeste, dentro e fora da pista, recheada de emoção e troca de posições, principalmente entre os cinco primeiros na briga pela liderança. Por fim, Rafael Dias (GTSR #13) da PRO, com o tempo de 22min45seg823, Diogo Moscato (GTSR #54) na PROAM, 22min46seg870, e Luís Debes (GTSR #19) na AM, 22min48seg775, foram os mais bem colocados das três categorias.

Agora, o foco dos 28 pilotos do grid será nas provas deste domingo programadas para as 9h30 e às 13h30. As provas terão transmissão ao vivo, via streaming, nos canais das plataformas digitais da categoria, além dos canais Acelerados, Motorsport e Hight Speed TV, no Youtube. A última corrida do final de semana também será exibida ao vivo, pelo canal por assinatura BandSports.

Uma das atrações da disputa deste sábado foi o piloto Rafael Dias. Ele largou em sétimo, veio escalando posições e nas voltas finais travou uma batalha incansável até assumiu a ponta. Rafael conseguiu manter o primeiro lugar e cruzar a linha de chegada em primeiro.

“Estou muito feliz com vitória n geral na PRO. Para mim é incrível em razão do nível dos pilotos que é fora do comum. Liderar foi emocionante, nosso empenho nos treinos deu certo. O carro está bom e usei o GT Attack (potência extra) na hora certa e consegui pegar a distância que precisava. Amanhã tem mais”, afirmou Rafael Dias.

Outro nome forte da tarde foi Diogo Moscato. Ele saiu da quinta colocação, e foi superando seus adversários e seguia na briga pela vitória. De qualquer forma, o primeiro lugar na PROAM e a segunda posição na geral foi um grande prêmio pela performance.

“Estou muito feliz com o resultado e quero amanhã mais repetir nas duas corridas restantes e subir ao lugar mais alto do pódio. Vim escalando no começo, na terceira volta estava em já ali entre os três primeiros e vi que dava para buscar a ponta. Vamos para cima amanhã”, declarou Moscato.

Quem não deu chance para surpresas foi Luís Debes, da AM. Campeão de 2021, que está de volta à categoria conseguiu mostrar que está competitivo. “A corrida foi animal. Achei que não iria me readaptar ao carro tão rápido, mantive um ritmo bom e chegar até o final com vitória foi sensacional”, explicou o vencedor.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Confira o resultado da Corrida 1 – Special Edition (Goiânia/GO):

1) #13 Rafael Dias, PRO, 22min45seg823

2) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 1s047

3) #37 Ayrton Chorne, PRO, a 2s952

4) #09 Arthur Gama, PROAM, a 4s745

5) #82 Lourenço Beirão/ Gerson Campos, PRO, a 5s516

6) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 8s095

7) #21 Raphael Teixeira/ Thiago Camilo, PRO, a 8s335

8) #19 Luís Debes, AM, a 10s794

9) #78 Léo Yoshii, AM, a 11s559

10) #12 Edgar Neto/ César Ramos, PRO, a 11s832

11) #61 Antônio Junqueira, PROAM, a 13s458

12) #88 Lucas Mendes, PROAM, a 34s270

13) #31 Roberto Possas / Cello Nunes, AM, a 46s905

14) #08 Tiago Kfouri/ Alexandre Kauê, AM, a 55s880

15) #77 Pedro Costa/ Felipe Baptista, PRO, a 1 volta

16) #16 Léo Martins, AM, a 1 volta

17) #72 Giovani Girotto, AM, a 3 voltas

Não completou 75% da prova

18) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, a 12 voltas

19) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 12 voltas

20) #56 Brendon Zonta, PROAM, sem tempo

Melhor volta: Ayrton Chorne #37, 1min36seg553, a 142,989 km/h

Grid de largada da Corrida 2

1) #77 *Pedro Costa*/ Felipe Baptista, PRO

2) #09 Arthur Gama, PROAM

3) #21 *Raphael Teixeira*/ Thiago Camilo, PRO

4) #82 *Lourenço Beirão*/ Gerson Campos, PRO

5) #13 Rafael Dias, PRO

6) #88 Lucas Mendes, PROAM

7) #18 Dudu Trindade, PROAM

8) #87 *Jorge Martelli* / Rodrigo Sperafico, PRO

9) #12 *César Ramos*/ Edgar Neto, PRO

10) #54 Diogo Moscato, PROAM

11) #61 Antônio Junqueira, PROAM

12) #37 Ayrton Chorne, PRO

13) #72 Giovani Girotto, AM

14) #79 Rafael Seibel, PROAM

15) #19 Luís Debes, AM

16) #78 Léo Yoshii, AM

17) #16 Léo Martins, AM

18) #31 *Cello Nunes*/ Roberto Possas, AM

19) #08 *Tiago Kfouri* / Alexandre Kauê, AM

20) #56 Brendon Zonta, PROAM

Classificação do Special Edition, após primeira corrida:

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 32 pontos

2) #13 Rafael Dias, 30

3) #77 Felipe Baptista/Pedro Costa, 29

4) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 25

5) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 24

6) #37 Ayrton Chorne, 24

7) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 14

AM

1) #19 Luís Debes, 31 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 27

3) #78 Léo Yoshii, 26

4) #31 Roberto Possas / Cello Nunes, 18

5) #16 Léo Martins, 17

6) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 15

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 42 pontos

2) #09 Arthur Gama, 29

3) #88 Lucas Mendes, 23

4) #79 Rafael Seibel, 23

5) #61 Antonio Junqueira, 20

6) #18 Dudu Trindade, 20

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition |Goiânia (GO)

Domingo, 05 de junho

07h55 às 8h05 – Warmup

09h30 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

10h15 às 11h15 – Visitação de boxes

11h15 – 11h45 – Show Negretti

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h20 às 14h30 – Pódio

14h45 às 15h45 – Volta rápida

Confira as tabelas completas do Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2021/ .

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

