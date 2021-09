Sport Five promete muito evento esportivo para Engº Coelho

Torneio de Sinuca vai pagar quase mil reais para campeão

O Clube Sport Five pretende promover no dia 25 de setembro, um “hiper – mega e espetacular torneio de sinuca” em Eng° Coelho. De acordo com Luciano Barreto, diretor geral do Clube, todas as medidas preventivas estabelecidas de combate ao novo coronavírus serão adotadas. Ainda segundo o mandatário, o torneio promete trazer para a Cidade além de uma bela competição, muita alegria e descontração.

Para realização do evento, Barreto conta com apoio de parceiros que ajudam na organização e toda estrutura burocrática para que o torneio seja de fato consumado.

A secretária do Clube, Sheila Santos, afirma que inúmeros competidores tradicionais da região já estão inscritos, o que eleva ainda mais o nível do torneio.

Barreto afirma que o intuito é trazer para Engº Coelho um motivo a mais para distração e entretenimento da população coelhense, já que segundo o diretor as pessoas têm tido pouco motivo para se divertir mediante a situação complicada e pandêmica.

O torneio, segundo o diretor geral, Luciano Barreto, premiará o campeão da competição com a quantia de R$800,00 além de ainda congratular o vice campeão com R$200,00

Para saber mais informações sobre como se inscrever e regulamento do torneio, entre em contato por meio do WhatsApp com o número: 19 99936-1777.

Torneio de Escolas Credenciadas

Ainda falando sobre Sport Five, um dia após a realização do torneio de sinuca, haverá também, no campo society do clube, um torneio mirim entre escolas credenciadas da região.

O torneio será curto, além disso será realizado no formato Copa, com grupos e chaves, ou seja, eliminação e avanço dos melhores para as fases seguintes.

As inscrições também já estão disponíveis.

Para saber como você pode inscrever a sua escola, o contato deve ser estabelecido por meio do WhatsApp 19 99936-1777.

Para os times da Região

Já para os dias 23 e 24 de Outubro, a Instituição esportiva pretende promover um torneio com os times de Engº Coelho e Região. Para mais informações, você também pode consultar o número já citado para entender como será o regulamento e formato do torneio.

Por: Márcio Nato Rodrigues