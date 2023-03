SSM promove nova chamada pública de seleção de 58 barracas para a Feira Noturna de Mogi Guaçu

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) iniciou nova chamada pública de credenciamento para feirantes, ambulantes e artesãos interessados em participar da Feira Noturna de Mogi Guaçu. As inscrições devem ser realizadas e protocoladas até o dia 28 de março, uma terça-feira, das 8h às 16h, na Divisão de Protocolo e Arquivo, situada no térreo do Paço Municipal, localizado na Rua Henrique Coppi, 200, Morro do Ouro. O edital completo encontra-se no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzQyNjkz.

A seleção visa selecionar até 58 ambulantes para contemplar a futura Feira Noturna de Mogi Guaçu, sendo 43 barracas para o ramo de alimentação, bebidas e outros, cinco de ambulantes e 10 de artesãos. O evento irá acontecer às sextas-feiras das 17h às 23h, na Avenida Alíbio Caveanha, na Vila Leila. A Administração Municipal ainda analisa qual a melhor data de início para a feira noturna.

Os selecionados serão conhecidos por meio de sorteio que irá acontecer no dia 4 de abril, uma terça-feira, às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. O sorteio será aberto ao público para que os interessados possam acompanhar presencialmente e o preenchimento das vagas de acordo com a categoria inscrita no cadastramento.

“Em caso de vagas remanescentes, provenientes de desistências ou mesmo de permissões canceladas serão concedidas de acordo com solicitação por meio de processo independente para cada ramo de atividade”, destacou o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.

“É importante destacar também que a cada dois anos ou a qualquer momento em que a Administração Municipal julgar necessário, os feirantes e ambulantes passarão por uma avaliação técnica, podendo resultar em perda de permissão concedida”, ressaltou.

Mais informações ou eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: ssmfiscalizacao@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811.7030.

