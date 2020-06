SSM SUSPENDE VENDA DE ITENS NÃO ALIMENTÍCIOS NAS FEIRAS LIVRES A PARTIR DESTA QUINTA-FEIRA, DIA 25

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais) suspendeu a venda de itens não alimentícios nas feiras livres que são realizadas de terça-feira à domingo em Mogi Guaçu. A suspensão entra em vigor nesta quinta-feira, dia 25.

Portanto, só poderão participar das feiras as barracas de hortifrúti e de alimentação e estes deverão trabalhar apenas com a retirada no local. A decisão foi tomada em virtude do aumento de casos de coronavírus no município, buscando evitar aglomerações.

Os fiscais da SSM foram orientados a não permitir que as barracas de roupas, sapatos e de outros itens não alimentícios se instalem no local da feira. A decisão acompanha o decreto municipal que suspendeu o comércio não essencial a partir desta quarta-feira, dia 24.