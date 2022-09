Stock Car afunila disputa pelo título em pista onde trio líder jamais venceu

Palco da nona etapa da Stock Car Pro Series, no próximo domingo (25), a pista de Santa Cruz do Sul permanece território não conquistado para o trio líder do campeonato: o atual campeão Gabriel Casagrande, o vice-líder Daniel Serra e o terceiro colocado Matías Rossi jamais chegaram ao primeiro lugar no traçado gaúcho. Mais do que isso, o circuito situado a 160 km da capital Porto Alegre é difícil de ser domado. Nas últimas seis provas disputadas em seus 3.531 metros, a vitória coube a cinco pilotos diferentes. Apenas o tricampeão Ricardo Maurício repetiu a façanha, em 2019 e 2021.

Com as duas largadas do próximo domingo, o tradicional Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul receberá uma corrida da principal categoria do automobilismo na América do Sul pela 25ª vez e, novamente, em um momento decisivo. Com apenas quatro etapas para o término nas 12 previstas, a briga pelo título começa a afunilar e a indicar quem vai chegar ao final da temporada disputando a coroa.

O paranaense Gabriel Casagrande chega a Santa Cruz do Sul como líder da tabela, com 222 pontos contra 203 do tricampeão Daniel Serra. Na etapa do calendário mais próxima da fronteira com seu país, o argentino Matías Rossi desembarca com 201 pontos, somente dois a menos que Serra, e pela primeira vez se coloca como um dos principais postulantes ao título.

Os três líderes são os únicos a somar mais de 200 pontos, condição que praticamente os garante entre os principais protagonistas na disputa pelo título deste ano. Outros candidatos são Rubens Barrichello, com 189 pontos, Bruno Baptista (175), Gaetano Di Mauro (168), Ricardo Zonta (162), Thiago Camilo (162), Nelsinho Piquet (148) e Cesar Ramos (140).

O encontro gaúcho será o último antes da rodada dupla válida pelas etapas 10 e 11, a ser disputada em Goiânia nos dias 22 e 23 de outubro, quando todos os pilotos deverão descartar os quatro piores resultados, gerando a pontuação que levará os candidatos definitivos a disputar o título na etapa final – em 20 de novembro, em Brasília.

Histórico e reforma — Entre 2005 e 2021, foram 23 corridas realizadas pela Stock Car em Santa Cruz do Sul. Cacá Bueno foi o primeiro vencedor da categoria naquele traçado e também é um dos pilotos que mais detém vitórias no circuito. Foram três, em 2005, 2007 e 2008.

Além de Cacá, outro piloto com três vitórias em Santa Cruz do Sul é Ricardo Maurício. Curiosamente, o tricampeão construiu essa trilha vencedora nos últimos anos ao faturar corridas em 2017, 2019 e 2021.

Inaugurado em 2005, o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul tem 14 curvas (sete à direita e sete à esquerda), reúne trechos de alta, média e baixas velocidades, e é percorrido em sentido anti-horário. Recentemente, o circuito passou por uma reforma e recebeu asfalto em todo o seu percurso, além de contar com outras melhorias para seguir como uma das praças mais relevantes do automobilismo nacional.

Programação e transmissão — O cronograma do fim de semana compreende também a sexta etapa da categoria de acesso Stock Series e a quinta rodada da Copa HB20. O treino classificatório da Stock Car Pro poderá ser visto a partir de 14h15 do sábado, com transmissão ao vivo pelo SporTV e pelas mídias da Stock Car (YouTube e Facebook).

No domingo, a Corrida 1 da nona etapa do campeonato tem largada prevista para 14h10, com 30 minutos e mais uma volta. A segunda prova da Stock Car em Santa Cruz do Sul acontece logo depois, às 14h50, com a mesma duração. As duas provas serão mostradas ao vivo pela Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv, mídias do Estadão e canal da Revista Capital Econômico.

Confira a programação para a etapa de Santa Cruz do Sul:

Quinta-feira, 22 de setembro:

09h00 – Copa HB20 – Treino Extra 1

11h20 – Copa HB20 – Treino Extra 2

13h40 – Copa HB20 – Treino Extra 3

15h50 – Copa HB20 – Treino Extra 4

Sexta-feira, 23 de setembro:

08h30 – Stock Series – Shakedown

08h50 – Copa HB20 – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1

10h00 – Copa HB20 – Treino Livre 1

11h40 – Stock Series – Treino Livre 2

12h20 – Copa HB20 – Treino Livre 2

13h50 – Stock Series – Treino Livre 3

14h35 – Copa HB20 – Treino Livre 3

16h10 – Stock Series – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Treino Livre 4



Sábado, 24 de setembro:

07h50 – Stock Car – Shakedown

08h10 – Stock Car – Treino Livre 1

09h45 – Copa HB20 – Classificação

11h00 – Stock Car – Treino Livre 2

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Classificação

15h45 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 25 de setembro:

09h50 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

14h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h15 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após oito etapas (16 corridas):

1º – Gabriel Casagrande, 222 pontos

2º – Daniel Serra, 203

3º – Matías Rossi, 201

4º – Rubens Barrichello, 189

5º – Bruno Baptista, 175

6º – Gaetano Di Mauro, 168

7º – Ricardo Zonta, 162

8º – Thiago Camilo, 162

9º – Nelson Piquet Jr., 148

10º – César Ramos, 140

11º – Guilherme Salas, 136

12º – Felipe Lapenna, 119

13º – Rafael Suzuki, 119

14º – Allam Khodair, 116

15º – Ricardo Maurício, 110

16º – Diego Nunes, 99

17º – Julio Campos, 96

18º – Átila Abreu, 93

19º – Galid Osman, 84

20º – Marcos Gomes, 82

21º – Tony Kanaan, 70

22º – Felipe Baptista, 70

23º – Cacá Bueno, 69

24º – Felipe Massa, 68

25º – Denis Navarro, 66

26º – Sergio Jimenez, 64

27º – Pedro Cardoso, 47

28º – Lucas Foresti, 47

29º – Gianluca Petecof, 42

30º – Felipe Fraga, 25

31º – Julián Santero, 19

32º – Rodrigo Baptista, 19

33º – Gabriel Robe, 11

34º – Tuca Antoniazi, 9

35º – Beto Monteiro, 7

36º – Andrés Jakos, 7

37º – Thiago Vivacqua, 4

38º – Gustavo Frigotto, 3

39º – Renato Braga, 0

40º – André Moraes Jr., 0

STOCK CAR PRO SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

09 – 25/09 – Santa Cruz do Sul

10 e 11 – 23/10 – Goiânia

12 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB