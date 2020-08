Stock Car: Antoniazi conclui fim de semana de grande aprendizado em Interlagos

A Stock Car concluiu no final da manhã deste domingo (23) a segunda e terceira etapas da temporada 2020, aberta em Goiânia (GO) no final de julho e que neste final de semana coroou Ricardo Zonta como vencedor da Corrida do Milhão – prova que desta vez mostrou todo seu caráter solidário, com valor do prêmio destinado ao combate à pandemia do coronavírus e suas consequências. A etapa dupla realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi de grande aprendizado para o piloto gaúcho Tuca Antoniazi, da Hot Car Competições.

“Já prevíamos que seria bem difícil com as temperaturas mais baixas e ainda a chuva que caiu na sexta e no sábado. Mas a equipe fez um grande trabalho, me deu uma direção a seguir e fui atrás dos meus objetivos”, disse o piloto de 49 anos. A corrida de sábado (22), válida pela segunda etapa da temporada, foi vencida por Nelsinho Piquet – sua primeira vitória na categoria após pouco mais de 40 provas.

Antoniazi sai de Interlagos com mais um ponto na tabela. “Como estava mais frio, atingir a temperatura ideal dos pneus era mais difícil e o comportamento do carro ficava muito instável, principalmente nas frenagens. No fim das contas, no meu caso, o importante foi acumular uma quilometragem importantíssima, completando todas as voltas de todas as atividades e acumulando mais esta experiência valiosíssima em uma categoria tão competitiva e difícil como a Stock Car”, completou Tuca.

Na visão de Amadeu Rodrigues, chefe da Hot Car Competições, o objetivo era mesmo acumular mais quilometragem, experiência e alguns pontos. “Como outros pilotos experientes, o Tuca largou atrás por conta da temperatura muito baixa da pista e o não aquecimento adequado dos pneus. Ele ainda não havia se encontrado nessa situação e por isso foi mais conservador, o que não nos permitiu chegar na zona de pontuação no domingo, mas que no sábado valeu a pena. Era algo que sabíamos que ia acontecer, porque demora um bom tempo para qualquer piloto – tenha vindo da Fórmula 1 ou de onde quer que seja – para começar a ser mais competitivo. Então, está sendo um aprendizado para ele. O carro terminou o fim de semana inteiro, sem nenhum arranhão, e ele está aprendendo muito a cada final de semana”, disse Amadeu.

A próxima etapa da Stock Car está previamente agendada para o dia 13 de setembro, ainda aguardando confirmação de local por parte da organizadora do campeonato.