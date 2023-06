Stock Car: Desafio em alta velocidade e asfalto novo em Cascavel

Médias acima de 170 km/h por volta, curvas velozes e desafiadores e novo piso pelos 3.058 metros compõem o cenário para a quarta etapa da Stock Car, marcando o retorno da categoria ao oeste paranaense após ausência de um ano

Vídeo explicativo sobre o circuito de Cascavel. Para baixar via WeTransfer ou no YouTube

(Material de livre divulgação – Créditos: Fras-le e Fremax)

O circuito mais veloz da temporada é o palco da quarta etapa da Stock Car Pro Series. O autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), volta ao calendário da categoria após ausência em 2022, quando passou por reformas e a instalação de uma nova camada asfáltica.

O final de semana será das corridas de número 25 e 26 no circuito cascavelense, que recebeu a Stock Car pela primeira vez em sua temporada inaugural em 1979. A cidade do oeste do Paraná teve dois intervalos significativos sem receber a principal categoria do automobilismo brasileiro: primeiro entre 1982 e 1991 e depois em um intervalo de vinte anos, entre 1992 e 2012, retornando em 2013. Desde então, só deixou de receber a categoria em 2022, quando o traçado passou pelas obras para a colocação de um novo pavimento.

São 3.058 metros e oito curvas – cinco à esquerda e três à direita. A média da volta da última pole position na pista, registrada por Thiago Camilo em 2021, foi de 172,71 km/h.

Rápida e que usa muito pouco os freios. “É uma pista bem rápida, que usa pouco freio. A curva do Bacião é desafiadora, só usa o freio na entrada para direcionar o carro e manter a tangência correta. Baixo uso de freio, então sem desafios tanto em termos de intensidade como de temperatura”, afirma André Brezolin, engenheiro de projeto de Fras-le e Fremax, fornecedoras oficiais e exclusivas das pastilhas e discos de freio da Stock Car.

A curva mais exigente do traçado com os freios é a de número 6. Os carros se aproximam dela, em subida, a cerca de 200 km/h, e em uma frenagem forte de dois segundos, na qual o carro percorre cerca de 110 metros enquanto as pastilhas da Fras-le fazem o atrito com os discos da Fremax reduzindo a velocidade em 75 km/h neste espaço de tempo. O contorno, à esquerda, é feito a cerca de 125 km/h.

Entre os pilotos em atividade, sete deles já venceram em Cascavel. Os maiores vencedores são Marcos Gomes, Thiago Camilo e Átila Abreu com três vitórias cada um; Rubens Barrichello com duas e Bruno Baptista, Daniel Serra e Felipe Fraga com uma vitória cada.

Camilo é o líder do campeonato com 99 pontos, apenas dois à frente do paranaense Gabriel Casagrande. Rubens Barrichello é o terceiro com 79, também dois à frente de seu oponente mais próximo, Cesar Ramos. Com 73 pontos, Ricardo Maurício fecha a lista dos cinco primeiros na tabela.

A programação do final de semana inclui o treino livre na sexta-feira, mais a segunda sessão e a classificação de definição do grid no sábado – esta às 12h50. No domingo (18), as largadas acontecem às 11h10 e 11h50. A transmissão ao vivo é feita por Band e canais SporTV, além de diversas plataformas digitais, incluindo o canal oficial da Stock Car no YouTube.

Pela oitava temporada seguida, a Fras-le é a fornecedora oficial e exclusiva das pastilhas de freio da Stock Car Pro Series e de sua categoria de acesso, a Stock Series. A empresa é a maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e uma das líderes mundiais no segmento. A empresa, fundada em 1954 em Caxias do Sul (RS), oferece produtos de qualidade e foco na segurança e no controle de movimentos nas ruas, estradas, pistas de pouso, trilhos e também pelos autódromos do país por meio do fornecimento oficial e exclusivo de pastilhas de freio à Stock Car e Stock Series, e também à Copa Truck.

A Fremax é uma das parceiras mais longevas da principal categoria do automobilismo brasileiro. Desde 2004 que a empresa com sede em Joinville (SC) entrega tecnologia, durabilidade, segurança e desempenho no fornecimento dos discos de freio da Stock Car Pro Series e Stock Series. Desde 2008, a marca também é a fornecedora oficial da Porsche Cup Brasil. Líder em discos de freio, a Fremax produz mais de cinco milhões de peças no ano e no portfólio dos maiores distribuidores brasileiros de autopeças e em mais de 70 países, com produtos reconhecidos por sua segurança, qualidade, desempenho e durabilidade – atributos severamente testados no ambiente de competição da Stock Car Pro Series, uma das categorias mais competitivas do mundo.

PROGRAMAÇÃO

(Inclui Stock Car Pro Series, Stock Series)

Sexta-feira, 16 de junho

08h00 – Treino Rookie

08h40 – Stock Series – Shakedown

09h10 – Stock Series – Treino Livre 1 – Rookie

10h10 – Stock Car – Shakedown

11h35 – Stock Series – Treino Livre 2

13h00 – Stock Car – Treino Livre 1

Sábado, 17 de junho

08h35 – Stock Series – Treino Livre 3

09h10 – Stock Car – Treino Livre 2

12h30 – Stock Series – Classificação

12h50 – Stock Car – Classificação

14h20 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 18 de junho

09h20 – Visitação aos boxes

11h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

11h50 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

14h00 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)



Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Thiago Camilo – 99 pontos

2. Gabriel Casagrande – 97

3. Rubens Barrichello – 79

4. Cesar Ramos – 77

5. Ricardo Maurício – 73

6. Bruno Baptista – 69

7. Daniel Serra – 68

8. Guilherme Salas – 63

9. Gaetano di Mauro – 63

10. Ricardo Zonta – 58

