Stock Car: Freios serão decisivos no Velocitta

Quarta etapa da temporada 2022 chega ao interior de São Paulo. Na pista localizada em Mogi Guaçu, de características bastante técnicas, o piloto passa 25% do tempo de volta freando

O interior de São Paulo vai receber a quarta etapa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series. O Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), será o palco das disputas da principal categoria do automobilismo nacional neste final de semana e reserva grandes emoções para os fãs, em uma pista na qual os freios desempenham papel fundamental nas disputas, por se tratar do traçado em que eles são usados por mais tempo – cerca de 25% do tempo de volta, ou algo em torno de 22 segundos.

O circuito do interior paulista é um dos que mais exige do sistema de freios no atual calendário. A pista do Velocitta, considerada das mais travadas da temporada, tem como freada mais forte na aproximação para a curva 1, no final da reta principal e uma freada em descida, para a sequência do “saca-rolhas”, uma seção que traz uma sequência de três curvas – esquerda-direita-esquerda – em um acentuado declive.

Como há pouco espaço e tempo para que as rodas recebam para o resfriamento do sistema de freios, a temperatura é um fator determinante na pilotagem, especialmente quando os carros andam muito próximos uns dos outros. No entanto, as pastilhas de freio que a Fras-le fornece para todas as equipes são projetadas para suportarem temperaturas de até 840ºC, enquanto os discos fornecidos pela Fremax aguentam temperaturas constantes de até 720ºC sem prejuízos ao desempenho e à segurança do conjunto.

Para adicionar mais tempero à equação, a previsão do tempo aponta boa possibilidade de chuva para o domingo da disputa da quarta etapa. De acordo com o AccuWeather, as temperaturas devem variar entre 14ºC e 26ºC, com 80% de chance de chuva no período da manhã.

Daniel Serra lidera o campeonato com 99 pontos, um a mais do que o atual campeão Gabriel Casagrande. A diferença é resultado do ponto extra obtido pelo tricampeão Serra pela pole position no GP do Galeão, no Rio de Janeiro, que confere dois pontos ao autor. Não fosse isso, Serra estaria um ponto atrás do paranaense. A programação da quarta etapa da Stock Car conta com a classificação no sábado (14) e a corrida dupla no domingo (15).

Na temporada passada, o Velocitta recebeu a Stock Car em dois finais de semana, para as etapas 3, 4 e 10. Pela terceira etapa, o pole position foi Ricardo Zonta, com Gabriel Casagrande vencendo a primeira prova da etapa e Lucas Foresti vencendo a corrida 2. No mesmo fim de semana, mas pela quarta etapa, o pole position foi Rubens Barrichello, que também venceu a primeira corrida da etapa. Ricardo Zonta foi o vencedor da segunda prova. Na segunda data, valendo pela 10ª etapa, o pole position foi Guilherme Salas, que também venceu a primeira prova e Thiago Camilo vencendo a segunda corrida.

Mudança de calendário na Stock Car

Na última semana a Vicar, promotora da Stock Car Pro Series, comunicou uma alteração no calendário da temporada 2022. A quinta e sexta etapas do campeonato, incialmente previstas para Brasília (DF), foram alteradas para o Velopark, em Nova Santa Rita (RS). A data segue inalterada, nos dias 3 e 4 de julho.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

Fala, piloto!

O Velocitta é uma pista muito linda, gosto muito do circuito. Tem muitas curvas; o piloto praticamente não relaxa em nenhum momento, está todo o tempo focado em fazer as curvas. A frenagem mais importante é na curva 1, ao final da reta principal, que é o ponto de maior velocidade, onde se freia muito, e antes da chicane na reta oposta, que é uma reta em descida, que se desce freando, e dobrando um pouco à esquerda para a segunda perna do S da chicane. São dois pontos muito importantes para uma volta rápida. Para a corrida, é uma pista que exige muito dos freios, porque se freia muito, e estando atrás de outro carro há que se tomar cuidado com a temperatura dos freios.

(Matías Rossi, Vogel-A.Mattheis, Toyota Corolla #117)

A pista do Velocitta na ótica da FRAS-LE & FREMAX

“Como o Velocitta é um autódromo que tem freadas em descidas, isso acaba exigindo bastante do freio dianteiro com freadas fortes e temperaturas elevadas por conta disso. O freio tem uma grande importância por conta disso, então ele pode ser decisivo para os resultados, já que esse pode ser o diferencial para conseguir boas ultrapassagens em um circuito difícil de passar.

(André Brezolin, engenheiro de projeto FRAS-LE & FREMAX)

Calendário Stock Car Pro Series 2022

Etapa 4 – 15/05 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

Etapas 5 e 6 – 03/07 – Velopark (Nova Santa Rita, RS)

Etapa 7 – 31/07 – Interlagos

Etapa 8 – 04/09 – Local a definir

Etapa 9 – 25/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

Etapas 10 e 11 – 23/10 – Goiânia

Etapa 12 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB

4ª Etapa – Stock Car Pro Series 2022

MOGI GUAÇU (SP)

Autódromo do Velocitta

Extensão: 3.438 metros

Sentido: anti-horário

Curvas: 12 (8 à esquerda e 4 à direita)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 3

Força lateral: 2

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro direito

Inauguração: 2012

Previsão climática: Mínima de 14ºC e Máxima de 26ºC, com 80% de possibilidade de chuva no domingo de acordo com o AccuWeather.

Vencedores em 2021: Gabriel Casagrande e Lucas Foresti (Etapa 3)/Rubens Barrichello e Ricardo Zonta (Etapa 4)/Guilherme Salas e Thiago Camilo (Etapa 10).

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA

Sexta-feira, 13 de maio

08h20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

11h05 – Stock Car Pro Series – Treino dos Rookies

14h10 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 1º Grupo

14h50 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 2º Grupo

Sábado, 14 de maio

10h30 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 1º Grupo

11h10 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 2º Grupo

13h25 – Stock Car Pro Series – Classificação

Domingo, 15 de maio

13h40 – Stock Car Pro Series – Corrida 01 (30 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car Pro Series – Corrida 02 (30 minutos + 1 volta)

Sobre a FRAS-LE:

No mercado há mais de seis décadas e uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção, a Fras-le, que faz parte das Empresas Randon, é uma marca reconhecida globalmente. Com mais de 12 mil referências nas marcas FRAS-LE & Lonaflex, a empresa coloca ao alcance do consumidor uma linha completa de produtos de fricção da mais alta qualidade, desenvolvidos e testados em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, um dos mais bem equipados do mundo, que conta com laboratórios químico, físico, piloto e o Centro Tecnológico Randon, um centro de testes por excelência.

A empresa expandiu seu portfólio com a aquisição, em 2012, da Controil, que fabrica componentes para freios e embreagens e polímeros automotivos. Em 2018, mais 2.500 referências com a marca FREMAX foram incorporadas ao mix de produtos da FRAS-LE, com a aquisição da empresa, que produz discos, tambores de freios e cubos de roda.

Desde 2016, a Fras-le é a fornecedora oficial das pastilhas de freio dos carros da Stock Car, Stock Light e Mercedes-Benz Challenge. A FREMAX, desde 2004, também é a fornecedora oficial dos discos de freio da Stock Car, assim como das categorias Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Porsche GT3 Cup, Sprint Race e Old Stock

Recentemente, a FRAS-LE concluiu a aquisição da Nakata Automotiva que, dentre os principais itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos cardan e diferencial.