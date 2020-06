Subsídio escolar já está liberado e não há suspensão de benefício

O subsídio escolar de alunos que estudam fora do município foi liberado hoje. O atraso de quatro dias do depósito em relação aos meses anteriores se deu devido à necessidade de comprovação de pagamento dos ônibus e vans durante o período de epidemia e não houve qualquer planejamento para suspensão do benefício, principalmente porque mesmo sem a utilização do transporte, muitos contratos de alunos continuam vigentes.

Para os meses seguintes será mantida a exigência de apresentação dos comprovantes, da mesma forma que ocorreu neste mês.