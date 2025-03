Sugestões de pauta no 29º Veiling Market

1)Venda das flores ainda plantadas com foco no Dia das Mães e dos Namorados

A Cooperativa Veiling espera que os produtores negociem cerca de 60% de seus cultivos antecipadamente. Os produtores, com base no histórico das edições anteriores, esperam vender entre 70% e 90% da produção, que ainda está em cultivo.xemplos: Flora Fujimaki, que apresenta novas variedades de begônias, espera comercializar cerca de 70%; Fabricio Frade espera comercializar 80% de seus crisântemos no pico do Dia das Mães, mesmo índice esperado pela Maggy Flores que também produz crisântemos. O Grupo Swart espera comercializar 70% da produção da Rosa Orange (lançamento no Veiling Market) e 80% de sua produção de kalanchoes para o Dia das Mães.

O Dia das Mães (15%) e o Dia dos Namorados (10%), juntos, representam ¼ das vendas anuais do setor.

2) “Flores do futuro” – melhoramentos genéticos

Breeders (empresas que fazem os melhoramentos genéticos), apresentam as “Flores do Futuro” no evento. Uma nova variedade pode levar de sete a 10 anos para ser desenvolvida e chegar ao mercado consumidor. No entanto, quando são inseridas em um novo país, são de dois a três anos para os testes climatológicos, por exemplo, até que possam ser comercializadas.

A iniciativa busca oferecer aos produtores brasileiros opções de plantas mais resistentes, produtivas e adaptadas ao mercado local, garantindo maior competitividade e diversidade na floricultura nacional. As “Flores do Futuro” ainda não são cultivadas no Brasil, mas, por meio das inovações genéticas apresentadas no evento, poderão estar disponíveis em breve para os consumidores e comerciantes do setor.

3) “Centro de Qualidade” – flores são testadas

Para que sejam testados os produtos do catálogo, o Veiling Holambra possui um Centro de Testes. Ali, as flores e plantas são avaliadas quanto à performance, à durabilidade e à senescência (processo de envelhecimento). O gerente de Qualidade da CVH, Henrique dos Santos Lopes, destaca que a qualidade pode ser atestada pelos baixíssimos índices de reclamação dos produtos que na média são: apenas 0,02% para plantas, 0,06% para flores de vaso e 0,20% para flores de corte.

É uma segurança para os compradores, porque eles não estão vendo as flores e plantas que estão comprando, uma vez que elas ainda estão sendo cultivadas nos sítios, estufas e fazendas.

4) Tendências

O espaço “Vitrine de Tendências” destacará as inovações no setor de flores e plantas ornamentais, focando a transformação dos garden centers em espaços de vivência, aprendizado e socialização.

5) Plantas para pets

Diante da necessidade de encontrar uma forma mais eficiente e segura de comercializar plantas para pets, a Clorophila Brasil está lançando potes lacrados com plantas orgânicas para pets. O sistema oferece uma solução para os desafios tanto logísticos (evita o manuseio e a deterioração durante o transporte em longas distâncias) quanto nutricionais, já as plantas são ricas em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudando na digestão e no bem-estar dos animais.

A empresa é primeiro produtor orgânico da Cooperativa Veiling Holambra e, aproveita a realização do 29º Veiling Market (dias 13 e 14 de março) – maior feira de negócios de flores e plantas do Brasil – para lançar e divulgar o seu produto para toda a rede de distribuidores (centrais de abastecimento, como Ceasas e Ceagesp, supermercados, gardens centers, floriculturas, redes de autosserviço e decoradores).

Serviço

29º Veiling Market

Data: dias 13 de março, das 8h às 18h; e 14, das 8h às 16h.

Local: Cooperativa Veiling Holambra

Rodovia SP-107, km 27 – S/N – Zona Rural Veiling, Santo Antônio de Posse – SP

Informações e inscrições: https://veiling.com.br/noticias/29o-veiling-market/