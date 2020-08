Sumaré Arena Music adia 8ª edição da festa para 2021

A diretoria do Sumaré Arena Music comunica que o evento marcado para acontecer entre os dias 16 e 25 de outubro de 2020, na cidade de Sumaré, interior do Estado de São Paulo, está oficialmente adiado.

Para nós, a vida está em primeiro lugar. Jamais imaginávamos que em 2020 estaríamos diante desta pandemia da covid-19 que assolou o mundo. Nosso segmento foi o mais afetado: o primeiro a parar e o último a voltar.

Sumaré Arena Music já é tradicional, está entre os maiores eventos do Estado de São Paulo e por isso não podemos negligenciar nesse momento. Iremos continuar respeitando, como sempre fizemos, as normas vigentes.

Nossos corações estão apertados pela situação atual ao mesmo tempo ansiosos para receber o público – na 8ª edição da festa – com todo carinho e responsabilidade em outubro de 2021, com data ainda a ser estabelecida.

“Peço a Deus que conforte os familiares daqueles que perderam seus entes queridos e desejo melhoras para as pessoas que estão lutando contra a covid-19. Dias melhores estão chegando e, com certeza, “A Mais Charmosa Do Brasil” no ano que vem proporcionará noites de alegria para Sumaré e região”, declara Marcos Roberto Santos (Marquinhos da AVM), presidente do Sumaré Arena Music.

Até 2021!